La prossima sessione di Calciomercato è lontana, ma tutti i direttori sportivi delle varie squadre sono già al lavoro sulle proprie idee per gennaio.

In particolare la Fiorentina, secondo La Nazione ed il vice direttore della Gazzetta dello Sport Luca Calamai avrebbe messo nel mirino due giovani talenti del calcio italiano: Alessandro Tripaldelli e Sandro Tonali.

La Nazione: per gennaio Pradè e Montella vogliono un giovane calciatore del Sassuolo

Alessandro Tripaldelli è un 20enne terzino sinistro della Nazionale Under 21, di proprietà del Sassuolo.

Cresciuto nelle giovanili della Juventus, vanta qualche presenza nel campionato olandese di Serie A con la maglia del Pec Zwolle, nella prima parte di stagione dello scorso anno, e qualche altra nella seconda parte di stagione con la maglia del Crotone in Serie B.

Ha esordito in Serie A con la maglia del Sassuolo lo scorso 28 settembre. In Nazionale, dopo esser stato titolare nella selezioni Under19 ed Under20, sempre nello scorso settembre (il giorno 10) ha esordito con la maglia dell’Under21.

Secondo quanto riporta La Nazione, la Fiorentina per gennaio vuole sfruttare la corsia preferenziale che ha costruito con il Sassuolo (in estate sono arrivati Lirola e Boateng, ed è stato trattato a lungo invano Berardi), per tentare di rilevare Alessandro Tripaldelli, l’esterno sinistro classe 1999. Il giocatore è voluto con forza sia da Pradè che da Montella e la società gigliata vuole investire su di lui. Si punta ad un prestito (per sei mesi) con diritto di riscatto.

Luca Calamai: 'Per Tonali la Fiorentina è avanti a tutti'

Queste le parole del vicedirettore del giornale sportivo più letto in Italia, la Gazzetta dello Sport, su Sandro Tonali, uno dei classe 2000 più forti al Mondo, e la Fiorentina.

“Tonali? Ha una maturità ed un equilibrio sorprendenti, è rimasto lo stesso calciatore umile nonostante i tanti elogi ricevuti. Al costo di passare da matto, credo che la Fiorentina, se si creano le condizioni giuste, possa avere ancora delle possibilità concrete di acquistare Tonali.

I viola sono anzi un bel pezzo avanti su questo giocatore, perché sono partiti prima di tutti. E poi non bisogna dimenticare che la Viola ha ora una nuova credibilità nel panorama calcistico italiano”.

Sarebbe un vero colpo per la Fiorentina: Tonali infatti è cercato anche da Juventus ed Inter in Serie A, e da Manchester United e Paris Saint-Germain all’estero.

La Fiorentina intanto si prepara al match contro la Lazio

Domenica in Serie A posticipo di lusso in programma al Franchi di Firenze tra la Viola e la Lazio, che però sarà reduce dal difficile incontro di Europa League con il Celtic a Glasgow.

Ci sarà un po’ di turnover tra le fila biancocelesti, in quanto chi giocherà stasera di certo poi non sarà al meglio domenica sera, ed i viola di Montella vogliono approfittarne.