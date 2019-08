In queste ore stanno facendo molto discutere una serie di dichiarazioni che sono state rilasciate dalla moglie dell'ex calciatore Claudio Caniggia, la quale si è lasciata andare a delle esternazioni decisamente molto forti e anche gravi sull'uomo. Il noto calciatore, che in passato ha giocato anche nella Roma, non è più in buoni rapporti con la moglie, Mariana Nannis, nonostante il loro matrimonio duri ormai da 31 anni. La donna in queste ore ha vuotato il sacco, rivelando che Caniggia starebbe con una prostituta.

Il duro attacco di Mariana contro Caniggia: 'È sempre drogato'

La donna, infatti, senza troppi mezzi termini ha rivelato che in questo momento l'ex calciatore starebbe con una prostituta, con la quale quindi avrebbe una relazione sentimentale. 'Lei è una tossica che lo tiene drogato tutto il giorno', ha proseguito Mariana nel suo durissimo sfogo fatto contro l'ex calciatore, amatissimo dai tifosi italiani.

La donna ha proseguito dicendo che per questa situazione finiranno tutti in carcere e ha precisato che lei e suo marito non sono separati. Mariana non avrebbe alcuna intenzione di arrendersi nei confronti di questa donna che farebbe drogare suo marito ma anche nei confronti dell'uomo stesso e proprio per questo motivo ha fatto sapere che intende rivolgersi agli avvocati per poter mettere in chiaro la situazione.

Mariana sembra che non abbia alcun tipo di timore di passare dagli avvocati e infatti ha dichiarato che nessuno potrà chiuderle la bocca con qualche artificio legale, a maggior ragione se pensa alle cose che sa di suo marito dopo oltre trent'anni che stanno insieme. Insomma sembrerebbe che la donna sia a conoscenza anche di alcuni retroscena che potrebbero mettere 'nei guai' l'ex calciatore, anche se per il momento si è limitata ad esporre quella che sarebbe la nuova vita sentimentale di Caniggia.

La replica dell'ex calciatore: 'Mariana non sta bene'

Inutile dire che questo tipo di dichiarazioni hanno fatto subito il giro del web e della rete, al punto che l'ex attaccante di Verona, Roma e Atalanta ha scelto di replicare e quindi di dire la sua su queste pesanti accuse che gli sono state mosse.

L'ex calciatore per prima cosa ha chiesto che venga fatta una perizia psichiatrica urgente a Mariana, in quanto ritiene che non sia più lucida nei suoi giudizi.

Caniggia ha poi proseguito il suo sfogo dicendo che lo farebbe soprattutto per i suoi figli e per tutte le persone che si sono ritrovate coinvolte in questa vicenda. 'Mariana è fuori di testa', ha proseguito l'ex attaccante, aggiungendo che sarebbe anche questo il motivo per il quale si sarebbero detti addio dopo svariati anni di matrimonio.