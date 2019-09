Le squadre di Amici Celebrities sono al completo: sui profili social del talent-show, infatti, sono state ufficializzate le formazioni che si sfideranno da fine settembre su Canale 5. A capitanare i due team del programma condotto da Michelle Hunziker saranno gli ex allievi Giordana Angi e Alberto Urso, rispettivamente alla guida di Bianchi e Blu, proprio come è accaduto durante il serale che li ha visti protagonisti nella scorsa primavera.

Le formazioni di Amici Celebrities

Dovrebbero mancare un paio di settimane al debutto su Canale 5 della prima edizione Vip di Amici: salvo cambiamenti dell'ultima ora, la prima puntata del talent-show dovrebbe andare in onda il prossimo 23 settembre (ma sarà registrata qualche giorno prima).

Dopo aver conosciuto i nomi di tutti e 12 i concorrenti del programma, alcune ore fa i telespettatori sono stati informati dagli addetti ai lavori di come sono stati suddivisi in squadre: esattamente come accade nella versione classica, anche le celebrità in gara si sfideranno in team composti da sei artisti ciascuno.

Le formazioni di Amici Celebrities, dunque, sono:

Squadra Bianca: Filippo Bisciglia (presentatore storico di Temptation Island), Ciro Ferrara (ex calciatore ed oggi allenatore), Cristina Donadio (attrice e interprete di Scianel in Gomorra), Pamela Camassa (showgirl), Massimiliano Varrese (attore) e Martin Castrogiovanni (giocatore di rugby e conduttore di Tu si que vales).

Squadra Blu: Emanuele Filiberto di Savoia (Principe), Joe Bastianich (ristoratore), Laura Torrisi (attrice), Francesca Manzini (imitatrice), Chiara Giordano (produttrice ed ex moglie di Raoul Bova) e Raniero Monaco di Lapio (attore).

Giordana e Alberto, da allievi a direttori artistici

I concorrenti di Amici Celebrities sono stati divisi in due squadre dai loro futuri coach: come dimostra un video che è stato pubblicato sui profili social della trasmissione, a consegnare le felpe bianche e blu del serale, sono stati i nuovi direttori artistici.

A capitanare i team del programma condotto da Michelle Hunziker dalla seconda puntata (al debutto ci sarà Maria De Filippi), saranno due allievi dell'ultima edizione del talent show: Alberto Urso (vincitore a furor di popolo) e Giordana Angi (seconda classificata).

A pochi mesi dalla fine della loro avventura nella scuola più famosa d'Italia, dunque, i cantanti hanno accettato di tornarci per ricoprire un ruolo del tutto inedito: quello di capisquadra, ovvero coloro che avranno il compito di schierare i talenti e deciderne le eventuali eliminazioni.

A supportare i due ragazzi, comunque, ci sarà anche una giuria di esperti: sebbene non siano ancora stati ufficializzati i nomi dei giurati di Amici Celebrities, si dice che dovrebbero essere Platinette, Garrison e Giuliano Peparini.