Con la fine delle vacanze estive, e il ritorno a scuola e al lavoro, anche i palinsesti televisivi tornano a piccoli passi verso la normalità. A partire dalla settimana che si aprirà il 9 settembre, molte trasmissioni riprenderanno il posto lasciato libero in estate sia nelle reti Mediaset che Rai. Non ne saranno escluse le tre serie protagoniste del pomeriggio di Canale 5 che, a partire dallo scorso giugno, avevano visto ridotto lo spazio settimanale.

Beautiful, Una vita e Il Segreto, per circa tre mesi, sono andate in onda dal lunedì al venerdì, con la sola eccezione di Una Vita nella prima serata di Rete 4. Dal 14 settembre, però, le soap opera torneranno anche di sabato pomeriggio, abitudine ormai consolidata nella programmazione autunnale, invernale e primaverile.

Il ritorno dell'appuntamento del sabato pomeriggio

A partire dal 14 settembre, Beautiful tornerà, dunque, in onda anche di sabato: comincerà un po' più tardi rispetto al solito, ovvero alle ore 13:55, e proseguirà fino alle ore 14:20 circa, quando lascerà spazio a Una Vita.

La serie iberica, ambientata nel quartiere di Acacias 38, avrà un orario diverso rispetto la programmazione feriale. Le vicende di Blanca e Diego, infatti, verranno trasmesse dalle ore 14:20 circa fino alle 15:25. Solo allora, cederanno la parola alla "cugina" Il Segreto. Anche in questo caso i telespettatori faranno bene a seguire le variazioni di orario rispetto alle abitudini settimanali: non solo l'inizio sarà anticipato, ma la soap opera proseguirà fino alle ore 16:20 quando lascerà spazio alla prima puntata stagionale di Verissimo, condotto sempre da Silvia Toffanin.

I nuovi orari de Il Segreto dal 9 al 13 settembre

Insieme al ritorno di Beautiful, Una Vita e Il Segreto nella programmazione del sabato pomeriggio, i telespettatori faranno bene a tenere sotto controllo anche le altre variazioni previste per la prossima settimana. Per permettere la conclusione della prima e unica stagione di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, dal 9 al 13 settembre la soap turca andrà in onda con un maxi episodio che comincerà alle ore 14:45 (dopo Una Vita) e proseguirà fino alle ore 16:30.

Solo allora avrà inizio Il Segreto, che poi darà la parola a Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso, in onda a partire dalle ore 17:10 circa. Tale programmazione settimanale non concederà spazio a Uomini e donne, il cui esordio stagionale sarà lunedì 16 settembre dalle ore 14:45. A tal proposito, sono già state effettuate le prime registrazioni del Trono Classico, con la presentazione dei quattro nuovi tronisti, e del Trono Over con i soliti litigi trash tra dame e cavalieri.