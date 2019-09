Una vita va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì su Canale 5 ed il sabato in prima serata su Rete 4. La soap tiene incollati davanti ai teleschermi da sempre tantissimi telespettatori. In questo articolo scopriremo di come Blanca e Diego verranno a conoscenza della reale volontà di Samuel, l'andamento dell'operazione agli occhi di Arturo, della lieta scoperta di Lucia e tante altre cose.

Una Vita, anticipazioni fino al 7 settembre

Servante è più strano del solito e Casilda e Lolita si chiedono cosa ci sia dietro questo suo strano atteggiamento.

La lettera di Riera viene nascosta da Diego e Blanca a Samuel, tanto che Diego scopre che le lettere attribuite a Jaime portano invece la grafia di suo fratello. Infatti la lettera che Diego riceve da Riera contiene una richiesta di incontro immediato, per poter discutere di una questione urgente che riguarda suo fratello Samuel.

Felipe riesce a far assolvere Pena dall’accusa di omicidio tramite la testimonianza di Cesareo.

Il dottor Taronji opera Arturo, ma non riesce ad eliminare del tutto le sue cataratte dagli occhi. Arturo amareggiato e distrutto dall’esito dell’operazione firma le dimissioni dall’ospedale e, tornato a casa, decide di isolarsi da tutti.

Antoñito viene mantenuto lontano dalla sua invenzione, il ‘tergilune’, da Lolita perché lei non vuole che si accorga che è andata distrutta a causa sua. Rosina si farà fotografare da una rivista, ma Liberto non ci sta e ne discute animatamente con lei.

Una Vita: scoperti i giochetti di Samuel

Riera rivela a Diego che è stato suo fratello Samuel a gettarlo nel dirupo e lo stesso ad organizzare l’assalto alla carrozza in cui è sparito Moises. Intanto Blanca e Diego vanno a trovare Moises in ospedale, per un attacco presunto di febbre, ma in realtà il bambino è sanissimo e dottori ed infermieri sono complici di Samuel. Diego, scoperto tutto, finge di assecondare il fratello per organizzare intanto la fuga con Blanca ed il bambino.

Moises in ospedale viene sorvegliato 24 ore al giorno da 2 infermieri. Diego chiede pazienza a Blanca che, invece, vorrebbe riportare subito a casa il bambino perché sospetta della condotta dell’ospedale. Diego allora chiede a Riera di indagare sul dottor Guillen. Alla fine tentano di portare via il bimbo dall’ospedale con la forza, ma si accorgono che il bambino stavolta ha davvero un’ipertermia.

Antoñito cade in una stato di depressione appena scopre che la sua invenzione è stata distrutta. Lolita cerca invano di fargli capire che è stata tutta colpa sua. Il dottor Toranji si apre sinceramente con Arturo e gli comunica che resterà cieco, ma Silvia gli rimane vicino, promettendogli amore per sempre. Lucia alla fine confida a Felipe cosa diceva la misteriosa lettera da lei ricevuta: è diventata ricca perché il il Marchese di Valmez, alla sua morte, le ha lasciato una rendita mensile di mille pesetas.