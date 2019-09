Il palinsesto di Canale 5, nelle prossime settimane, cambierà i tempi di programmazione per alcune soap e telenovelas: ci sarà più spazio per Una vita, Beautiful e Il Segreto. Bitter sweet-ingredienti d'amore, il grande successo dell'estate, nella settimana che va dal 9 al 13 settembre, mostrerà ai suoi telespettatori l'epilogo della storia. Ci saranno infatti le puntate finali per poi lasciare spazio a Uomini e donne, il famoso programma di Maria De Filippi (in partenza dal 16 settembre).

Questo dispiacerà non poco, perché in molti si erano affezionati alle vicende della soap turca che si è rivelata una vera e propria vittoria per Canale 5.

Mediaset proporrà il Segreto, Una vita e Beautiful tutti i giorni della settimana

Le soap spagnole Una vita e Il Segreto continueranno la loro normale programmazione quotidiana, dal lunedì al venerdì, come anche Beautiful, che le precederà a partire dalle 13:40 circa.

Anche la puntata serale di Una vita al sabato in prima serata su Rete 4 resterà invariata.

Con la partenza della nuova stagione televisiva di Mediaset e l'arrivo dei nuovi programmi, il palinsesto delle reti subirà alcuni cambiamenti per le prossime settimane. Le vere novità arriveranno durante il fine settimana, perché, a partire da sabato 14 settembre, verrà trasmessa una puntata di Beautiful a partire dalle 13:40, seguita da Una vita e Il Segreto (14:10-15:10 la prima e 15:10- 16:10 la seconda). Dopo le soap, la programmazione di Canale 5 proseguirà con una puntata di Verissimo, condotta anche quest'anno da Silvia Toffanin.

La puntata pomeridiana di Una vita la domenica durerà quasi due ore

Dal 15 settembre, le storie delle soap tanto amate dai telespettatori, andranno in onda anche di domenica. Beautiful seguirà l'Arca di Noè e comincerà alle 14 circa; a seguire ci saranno le soap spagnole con una puntata molto ricca di Una vita che durerà quasi due ore, dalle 14.30 alle 16.20, e successivamente verrà trasmesso Il Segreto che farà da traino a Domenica Live, con Barbara D'Urso (inizio previsto intorno alle 17.20).

L'appuntamento con le avventure delle soap più seguite, quindi, dalla prossima settimana, è previsto per tutti i giorni, almeno per un po' di tempo. Sarà previsto, in futuro, qualche ulteriore cambiamento nel corso della giornata del sabato, quando comincerà la trasmissione pomeridiana di Amici di Maria de Filippi, ma per il momento il palinsesto resterà invariato, perché la messa in onda del talent show non avverrà prima di novembre.

Ci sarà, dunque, più spazio per seguire le vicende che ruotano intorno a Los Angeles, Acacias e Puente Viejo e che in questo periodo si stanno rivelando particolarmente interessanti.