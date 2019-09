La storia d'amore tra Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani, è finita: è stata l'ex corteggiatrice di Uomini e donne a confermare la rottura con il fidanzato con un lungo messaggio che è apparso nelle sue Instagram Stories poche ore fa. Il napoletano si è esposto sui social soprattutto per smentire le voci che lo volevano intento a frequentare già un'altra persona: stando alle parole che ha scritto sul suo profilo, l'ex tronista è ancora innamorato della ragazza che ha scelto negli studi Elios più di tre anni fa.

Eleonora chiude con Oscar: 'La mia strada continua da sola'

La notizia che i tanti fan di Eleonora e Oscar non avrebbero mai voluto sentire, è arrivata stamattina coma un filmine a ciel sereno. Dopo mesi di crisi, domenica 15 settembre la ragazza ha confermato che la storia d'amore nata a Uomini e Donne più di tre anni fa, è finita.

La toscana ha usato parole molto toccanti per informare chi la segue sui social network che la relazione con l'ex tronista si è conclusa dopo un'estate in cui i due hanno vissuto come estranei.

"La mia strada continua da sola", ha fatto sapere la giovane su Instagram poche ore fa.

A catturare l'attenzione degli appassionati di Gossip, però, sono stati anche i commenti di qualcuno che afferma con certezza che questo rapporto sarebbe finito perché il napoletano avrebbe ripetutamente tradito la compagna.

Già qualche settimana fa, la rivista "Spy" aveva raccontato di un presunto scambio di messaggini tra la Rocchini e Luca Daffrè, ex spasimante di Angela Nasti a U&D. Oggi, era emersa invece l'indiscrezione che sarebbe stato Branzani a mancare di rispetto alla sua dolce metà frequentando un'altra persona.

Oscar pensa ancora alla Rocchini: il messaggio emoziona i fan

A poche ore dalla diffusione dell'indiscrezione di gossip secondo il quale avrebbe tradito Eleonora, Oscar ha pubblicato una Stories su Instagram per mettere in chiaro alcune cose a riguardo. Lo ha fatto scrivendo: "Rispetto ogni singola decisione di una persona alla quale tengo, ma non rispetto chi non mi conosce e con profili fake fa insinuazioni su presunti avvistamenti in comportamenti da single".

Branzani, in poche parole, smentisce la notizia secondo la quale avrebbe mancato di rispetto alla Rocchini e starebbe già uscendo con un'altra ragazza: "Io non mi sono mai sentito single in questo periodo di crisi", ha aggiunto il napoletano prima di definire l'ex fidanzata come "la persona che amo".

L'ex tronista di Uomini e Donne ha ribadito di avere la coscienza pulita e che i suoi sentimenti nei confronti della giovane con la quale ha fatto coppia per oltre 3 anni, si sono rafforzati anziché affievolirsi.

"Ma le cose si fanno in due. Il mio porto, è sempre quello sicuro", ha concluso Oscar nel messaggio che sembrava rivolto più a Eleonora che ai fan curiosi di sapere i motivi di questa rottura.