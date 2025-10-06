Sono passati diversi mesi dall'ultima apparizione di Mario Cusitore a Uomini e donne, ma tra i fan c'è ancora chi spera in un suo ritorno in studio nel corso dell'edizione cominciata a fine settembre. Sui social, intanto, il cavaliere si è sfogato parlando dei momenti "no" vissuti di recente e che lo hanno spinto a prendersi una pausa da quelle che lui stesso ha definito le cose futili della vita, come le serate nei locali.

Lo sfogo di Mario su Instagram

Dopo l'estate, Mario non è stato riconfermato nel cast di Uomini e donne, quindi la sua ricerca dell'anima gemella in tv è finita quando lui stesso ha deciso di lasciare il parterre la scorsa primavera.

Oggi, 6 ottobre, ha incuriosito i suoi follower con uno sfogo che quasi nessuno si aspettava: dopo giorni di silenzio, il cavaliere è riapparso su Instagram per parlare del periodo poco sereno che starebbe vivendo.

"Ho deciso di rendervi partecipi di quello che mi accade. Chiedo scusa per l'assenza, ma ieri è stata una giornata no. Ad oggi è giusto fare i conti col passato, gli errori, le cose giuste e gli obiettivi, e sono arrivato alla conclusione che devo dire basta alle cose futili, alle serate senza senso in giro per i locali e alle persone negative. Da questo momento esisto solo io, è una pausa di riflessione con me stesso. Ho bisogno di stare un po' per i fatti miei, grazie", ha scritto il protagonista del dating show sul suo profilo social.

La mancata riconferma nel parterre

Mario è stato uno dei personaggi più discussi delle ultime due edizioni di Uomini e donne, ma la scorsa primavera è uscito di scena a seguito dell'ennesima segnalazione sul suo conto (si parlava di serate in discoteca in compagnia di persone esterne al cast).

Durante l'estate, però, ha rilasciato diverse interviste in cui ha lasciato intendere che sarebbe tornato volentieri nel parterre, anche perché non ha trovato l'amore nel periodo che ha trascorso lontano dalle telecamere.

La redazione, però, non ha riconfermato il cavaliere e per ora lui risulta fuori dalla rosa dei protagonisti che stanno animando la stagione 2025/2026.

Nessun nuovo amore per Mario

Parte del pubblico di Uomini e donne si è affezionata a Mario, tant'è che ancora oggi sono in molti a sostenerlo con messaggi che lui riposta sul suo profilo social.

Salvo ripensamenti da parte della redazione, però, Cusitore non dovrebbe tornare in studio nel prossimo futuro: nonostante il cavaliere abbia dichiarato pubblicamente che è ancora single e che tornerebbe a rivestire i panni del cavaliere, gli autori non l'hanno inserito nel cast della nuova edizione, come invece è accaduto ad Alessio e Arcangelo.