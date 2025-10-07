Da giorni i fan di Uomini e donne si stanno chiedendo se c'è davvero un riavvicinamento in corso tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, e il silenzio dei diretti interessati non sta facendo altro che aumentare la curiosità di chi li ha seguiti per mesi in tv. Di recente, inoltre, la ragazza ha postato video con canzoni che hanno fatto da sottofondo ad alcune sue esterne con il barbiere, e poi ha aggiunto l'emoji di un treno che anche lui ha usato in una storia Instagram postata dopo il loro incontro casuale in discoteca.

Gli ultimi sviluppi dopo le rotture con Ciro e Cristina

Cosa sta succedendo tra Martina e Gianmarco? Da più di una settimana sul web non si parla d'altro che delle dediche che i due si starebbero scambiando sui social, da canzoni che rimandano al loro percorso a Uomini e donne a video in cui si manderebbero messaggi a distanza.

Molti fan sono convinti che tra De Ioannon e Steri ci sarebbe un riavvicinamento, e a rafforzare questa teoria sarebbero alcune mosse social che la ragazza ha fatto negli ultimi giorni.

Come dimostrano alcuni tweet del 7 ottobre, di recente la ragazza ha pubblicato su TikTok un video che conterrebbe un riferimento al barbiere: la 27enne, infatti, ha postato l'emoji del treno ed è la stessa che l'ex tronista ha usato per commentare una sua storia Instagram di qualche settimana fa.

Perché stiamo sotto mille treni da un anno per questa ship, giusto, Martì?!#coatters pic.twitter.com/ofQbHj0ZBN — chambella (@margotvrob) October 7, 2025

In particolare, Gianmarco avrebbe condiviso il pensiero "Stai vivendo la vita che volevi o quella che ti fa meno paura?" la sera in cui ha incrociato Martina in una discoteca di Roma, e ci avrebbe aggiunto l'emoji del treno. Da quell'incontro (confermato da diversi presenti e da Ciro in un'intervista a Lorenzo Pugnaloni) sono cambiate molte cose, a partire dal fatto che entrambi i giovani sono tornati single.

Le opinioni degli utenti di X

Sui social sono in molti a pensare che tra Martina e Gianmarco ci sarebbe un ritorno di fiamma in corso, e le cose che hanno postato su Instagram e su TikTok ultimamente potrebbero confermarlo.

"Ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare", "L'emoji del treno perché stiamo tutti sotto mille treni per questa ship da più di un anno, vero Martina?", "Lei ha messo la stessa emoji che ha usato Gianmarco per una storia dopo l'incontro nel locale, anche questa è solo una coincidenza?", si legge su X in questi giorni in cui i due ex tronisti di Uomini e donne sembrano parlarsi a distanza.

Le rivelazioni di Lorenzo Pugnaloni

Mercoledì 8 ottobre Lorenzo Pugnaloni si occuperà di questa vicenda a Casa Lollo, e in queste ore ha anticipato che svelerà tutto quello che è venuto a sapere sulla rottura tra Martina e Ciro e sul presunto riavvicinamento tra lei e Gianmarco.

I protagonisti della scorsa edizione di Uomini e donne non si sono ancora esposti pubblicamente, quantomeno non in maniera diretta per confermare o per smentire le tante chiacchiere che stanno circolando in questo periodo sul loro conto.