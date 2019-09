Come è andata a finire tra Pago e Serena Enardu a Temptation Island Vip 2? Stando ai video che l'uomo ha pubblicato su Instagram ieri sera, 5 settembre, sembra proprio che sia andata male e che i due si siano detti addio dopo tanti anni insieme. Il cantante, andando contro il regolamento del reality, ha pubblicato su Instagram dei video nei quali intona il brano 'La mia storia tra le dita'; il gesto delle corna che il sardo fa in quelle immagini, lascia pensare ad un tradimento subito da parte dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Pago infrange il regolamento di Temptation e si fa vivo sui social

Le Stories che ha pubblicato Pago ieri sera, giovedì 5 settembre, su Instagram, stanno facendo molto discutere: il protagonista di Temptation Island Vip 2, andando contro ad ogni regola del programma, si è fatto vivo sui social network con delle immagini che potrebbero aver anticipato la conclusione del suo 'viaggio nei sentimenti'.

Sul profilo del cantante, infatti, in serata sono apparsi dei filmati nei quali lo si vede cantare il brano 'La mia storia tra le dita' di Gianluca Grignani: oltre alla concitazione con la quale ha interpretato alcuni passaggi di questa canzone, a catturare l'attenzione dei curiosi sono stati il gesto delle corna che l'uomo ha fatto all'obiettivo e una domanda retorica che ha posto ai suoi follower.

"Ricorda, a volte un uomo va anche perdonato, ma una donna?", ha digitato Pago citando il verso del popolare pezzo che stava ascoltando in radio in quel momento.

Con questo interrogativo, il concorrente di Temptation potrebbe aver anticipato il finale poco positivo che avrebbe avuto la sua avventura in Sardegna: in rete, infatti, nelle ultime ore sono in tantissimi ad ipotizzare una mancanza di rispetto che il cantante avrebbe ricevuto da parte della storica fidanzata Serena Enardu. Sarà andata davvero così?

Serena vicina al single Alessandro: Pago ironico su IG

Lo spoiler che Pago potrebbe aver fatto tramite i social network, va contro il regolamento che tutti i concorrenti di Temptation Island Vip hanno firmato prima dell'inizio delle riprese. Si sa, infatti, che finché non vanno in onda tutte le puntate su Canale 5, nessuno dei protagonisti del cast (tentatori compresi) può anticipare cosa è accaduto nei villaggi durante le registrazioni che durano 21 giorni.

Che tra il cantante e Serena Enardu ci fosse un po' di maretta sin dal principio, lo si era capito dal video che gli addetti ai lavori hanno mostrato in anteprima di un avvicinamento sospetto tra lei ed uno dei single. La bella ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è stata sorpresa dalle telecamere a flirtare con il tentatore Alessandro, con il quale è sembrata trovarsi subito a suo agio. Che sia questo bel ragazzo la causa scatenante della crisi nera che si dice abbia colpito l'affiatata coppia?