Una questione di peso è sbarcata a Uomini e donne. In apertura di stagione del programma di chi cerca un partner per la vita, la padrona di casa, Maria De Filippi, più che occuparsi di problemi di cuore si è occupata di chili di troppo, proprio come se fosse una dietologa.

Forse perché Maria, 57 enne, che da vera sportiva sfoggia una linea impeccabile, ha già messo a dieta il marito Maurizio Costanzo e lo tiene perennemente sotto controllo con successo, stavolta ha deciso di mettere a regime anche la sua storica opinionista Tina Cipollari, apparsa dopo la pausa estiva, fuori forma.

Un inatteso fuori programma durante la registrazione delle puntate della trasmissione che riparte lunedì 16 settembre, ha visto l'entrata in studio di una bilancia e di una nutrizionista.

La nota opinionista messa sulla bilancia

Ha trascorso una vacanza in un resort in Sardegna, ma forse durante il soggiorno si è rilassata un po' troppo, gustando la buona cucina e concedendosi qualche dessert extra.

Inevitabilmente, l'ago della bilancia per Tina Cipollari è andato su. Un dettaglio che non è passato inosservato allo sguardo attento di Maria De Filippi che per spronare la sua eccentrica opinionista, in prima fila a Uomini e Donne dal 2003, ha lanciato una sfida pubblica. Durante la registrazione di una puntata della trasmissione, c'è stato un fuori programma: stavolta non si è trattato di un duello con l'acerrima nemica di Tina, Gemma Galgani, o di un perfido scherzo della prima verso la seconda.

Maria De Filippi ha portato una nutrizionista con bilancia in studio. E Tina, a cui non mancano verve, spirito e senso del gioco, si è lasciata pesare senza alcun timore del 'body shaming', la deprecabile quanto diffusa pratica di deridere una persona per il suo aspetto fisico. Anzi, ha dichiarato di pesare 84 chili, circa 20 in più rispetto al suo peso forma. Nove in più del collega opinionista Gianni Sperti, ex marito di Paola Barale: anche lui si è infatti sottoposto in studio alla prova della bilancia, ma il responso, nel suo caso pari a 75 chili, è idoneo alla sua altezza.

Tina ha accettato la sfida di buttar giù i 20 chili in eccesso entro Natale: quattro mesi per una completa remise in forme. Ci riuscirà? O sarà più forte la tentazione di piluccare qualche dolcetto, o di masticare caramelle come spesso fa in studio? L'irriverente e spumeggiante 53 enne sarà seguita in questo percorso dalla nutrizionista che le ha presentato Maria: a quanto pare, farà ogni tanto una capatina in studio per controllare che Tina segua il programma alimentare prescrittole.

Body shaming, insulti di haters per l'aspetto fisico

Vittima del 'body shaming', una forma di bullismo mirato a colpire l’aspetto estetico delle vittime, è stato tempo fa proprio uno dei tre figli che Tina ha avuto dall'ex marito Kikò Nalli, conosciuto proprio in trasmissione a Uomini e Donne. Lo scorso febbraio, l'opinionista era stata presa di mira su Instagram da alcuni 'haters' dopo aver scattato una foto con due dei suoi tre figli fuori dei Walt Disney Studios.

Gli utenti l'hanno attaccata dicendole di mettere a dieta uno dei bambini, perché robusto, e offendendolo pesantemente. Tina ha preferito non rispondere e neutralizzare in quel modo i perfidi attacchi.

Tra i vip, una vittima eccellente di questa pratica, è la bella attrice spagnola Vanessa Incontrada che per zittire critiche inopportune ha pubblicato uno scatto sul suo account ufficiale di Instagram dove si mostra in tutta la sua bellezza, invitando le donne ad amarsi per le proprie imperfezioni, segno di unicità. Di recente, infine, altra vittima femminile nel mondo delle istituzioni: la neoministra per l'Agricoltura, Teresa Bellanova, irrisa dall'ex radicale e giornalista, Daniele Capezzone che in un tweet, con evidente intento irrisorio, a proposito dell'abito indossato in occasione del giuramento del governo Conte bis dall'esponente piddina ha commentato: “Halloween o Carnevale?” "Ridicolo”, “sessista”, “miserabile“, sono alcuni dei commenti di utenti alterati. Risultato: l'hastag #TeresaBellanova è diventato trending topic raccogiendo commenti di solidarietà e stima. E il pubblico di Uomini e Donne che conosce e apprezza Tina Cipollari da anni per le sue battute pepate e i look eccentrici, è tutto dalla sua parte, a prescindere da numeri e misure.