Il Paradiso delle Signore 4 tornerà a fare compagnia agli Italiani tra poco più di un mese. Per la quarta stagione della soap ci saranno molte novità, a partire dal cast che ha visto numerose new entry. Le anticipazioni continuano a svelare nuovi attori che sono stati inseriti nelle storie del grande magazzino milanese. Ci saranno Alessia Debandi, Pietro Masotti, Giancarlo Commare e Sofia Taglione.

Ancora new entry per gli attori de Il Paradiso delle Signore

Le ultime notizie riguardanti la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, includono nel cast Alessia Debandi. L'attrice piemontese vestirà i panni di Angela Barbieri, la ragazza che, secondo le anticipazioni, farà perdere la testa a Riccardo Guarnieri. Il pubblico amante delle fiction conosce già la giovane attrice, grazie a La compagnia del cigno in cui ha interpretato Gloria.

Angela Barbieri avrà un fratello minore, Marcello, il cui ruolo è stato assegnato a Pietro Masotti. Il giovane e talentuoso attore, originario di Rutigliano, si occupa di cinema e di teatro.

La nuova capocommessa sarà interpretata da Sofia Taglioni

Le anticipazioni de Il Paradiso Signore 4 segnalano anche l'arrivo di Giancarlo Commare, che dovrebbe interpretare Rocco, il cugino che farà parte della famiglia Amato.

Il nuovo arrivato comincerà una nuova vita nella grande città lombarda. Infine ci sarà una nuova capocommessa che prenderà il posto che lo scorso anno aveva Clelia nel grande magazzino. L'importante parte sarà recitata da Sofia Taglioni e della bella e giovane attrice, per il momento, si sa pochissimo.

Il personaggio di Tina Amato non dovrebbe apparire nella prossima stagione. La Venere deciderà infatti di lasciare Milano per andare a vivere con il discografico Recalcati di cui è innamorata.

Anche Antonio Amato ed Elena Montemurro momentaneamente saranno assenti dalla soap di Rai 1, ma non è detto che non facciano qualche apparizione nel corso delle puntate.

Gli attori stanno lavorando a ritmo serrato per far sì che la fiction possa andare in onda a partire dal prossimo 14 ottobre. La trama sarà ricca di colpi di scena, a partire da Umberto Guarnieri che dimostrerà di tenere molto alla cognata Adelaide e il loro rapporto, molto burrascoso nella scorsa stagione, si solidificherà.

Una nuova Venere, interpretata da Ludovica Coscione, avrà un ruolo molto importante nelle trame de Il Paradiso delle Signore 4. Un altro attesissimo colpo di scena verrà da Agnese, che avrà un cambiamento radicale. La donna, che nella scorsa stagione era appena arrivata a Milano ed era dedita alla famiglia e al marito lontano, si innamorerà perdutamente del capomagazziniere del Paradiso. Non resta che aspettare il 14 ottobre per scoprire come evolveranno le storie.