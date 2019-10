Prosegue l'appuntamento in prime time su Rai 1 con la fiction La strada di casa 2 che vede protagonista Alessio Boni. Settimana dopo settimana, la trama di questa serie televisiva ha riservato dei nuovi clamorosi colpi di scena che stanno lasciando senza parole i tantissimi fan-spettatori. La prossima settimana la serie non andrà in onda: tornerà su Rai 1 giovedì 22 ottobre con la messa in onda della quinta e penultima puntata che sarà caratterizzata dalla clamorosa notizia dell'arresto di Fausto.

La strada di casa 2, le anticipazioni della quinta puntata: l'arresto di Fausto

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla programmazione de La strada di casa 2 rivelano che la quinta puntata non andrà in onda martedì 15 ottobre per lasciare spazio in prime time alla partita della Nazionale italiana di calcio che occuperò tutto lo slot serale, compreso quello del game show I Soliti Ignoti condotto da Amadeus.

Ecco allora che la serie televisiva con Alessio Boni ritornerà in onda il martedì successivo con il penultimo episodio della seconda serie dove vedremo che molti dei nodi che si sono intrecciati nel corso di queste settimane, verranno finalmente al pettine.

Gli spoiler de La strada di casa 2 rivelano che ci sarà grande preoccupazione per le sorti di Fausto, il quale verrà arrestato dopo essere stato trovato accanto ad un corpo senza vita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

L'uomo verrà immediatamente accusato di omicidio e in un primo momento sembrerebbe che non abbia 'via di scampo' e che difficilmente possa essere scagionato da questa accusa.

Tuttavia, la situazione cambierà nettamente nel momento in cui la Scientifica attesterà che l'ora del decesso risale ad un'ora prima del ritrovamento del corpo. Una notizia che sarà fondamentale per Fausto, dato che verrà scagionato ma questo caso provocherà non pochi problemi alla famiglia Morra, i quali verranno sorvegliati 'giorno e notte' dalle Forze dell'Ordine che li tengono tutti sotto controllo.

La preoccupante scomparsa di Lorenzo

E poi ancora le anticipazioni su questo quinto appuntamento con La strada di casa 2 del 22 ottobre rivelano che i Morra dovranno fare i conti anche con la sparizione nel nulla di Lorenzo, il quale farà perdere le sue tracce per ore e ore. Nessuno riuscirà a mettersi in contatto con lui, fin quando non farà il suo ingresso in casa.

Alla Polizia, il ragazzo dirà che si trovava sul ponte dove si è gettata Irene: una dichiarazione che può essere provata da diverse persone che in quel momento erano realmente lì e che l'hanno visto sul ponte.

Occhi puntati anche su Milena e Viola: in questa penultima puntata scopriremo che le due donne stanno nascondendo un segreto.