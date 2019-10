I prossimi appuntamenti con Il Segreto presentano delle anticipazioni davvero avvincenti. Nel corso delle puntate di giovedì 24 e venerdì 25 ottobre, infatti, si assisterà all'arresto di Elsa. La giovane sarà condotta in galera con l'accusa di adulterio. A sporgere denuncia è stata proprio la rancorosa Antolina. Quando la giovane raggiungerà la sua cella, però, non avrà assolutamente un'accoglienza semplice.

Una sua compagna, infatti, l'aggredirà pesantemente. In seguito si scoprirà che la persona in questione è stata assoldata proprio da Antolina. Ad ogni modo, la Laguna preferirà non raccontare ad Isaac le difficoltà che è costretta ad affrontare in cella.

Il Segreto puntata giovedì 24 ottobre: Elsa viene arrestata e Matias contatta un avvocato

La puntata de Il Segreto di giovedì 24 ottobre sarà incentrata sull'arresto di Elsa.

La Laguna verrà condotta nella sua cella e Matias contatterà immediatamente un avvocato allo scopo di risolvere, quanto prima, il guaio nel quale si è cacciata la giovane. Il legale in questione, però, sarà chiaro sin dal primo momento e manifesterà l'estrema difficoltà che prova nel riuscire a risolvere il caso. Purtroppo le accuse che pendono sul capo della Laguna sono molto pesanti e, per la mentalità e le leggi che c'erano a quel tempo, pare non ci sia alcuna via d'uscita.

L'unica che potrebbe scagionare Elsa è Antolina. Nel caso in cui la Ramos decidesse di ritirare la denuncia, infatti, la ragazza sarebbe immediatamente liberata. Isaac, allora, si recherà immediatamente dalla sua ex e la implorerà di agire in questa direzione. Antolina, però, avrà tutte altre intenzioni per la testa. Per tale ragione, si rifiuterà assolutamente di assecondare la richiesta di Isaac.

Episodio venerdì 25 ottobre: la vita in carcere della donna si rivela molto complicata

Nel corso dell'episodio di venerdì 25 ottobre de Il Segreto, invece, si assisterà alla vita in carcere di Elsa. La ragazza non avrà assolutamente una permanenza semplice. Una sua compagna di cella, precedentemente assoldata da Antolina, l'aggredirà e renderà la sua permanenza un vero incubo. La Laguna, però, nonostante stia soffrendo davvero moltissimo, deciderà di non parlare ad Isaac e a Consuelo di tutto quello che sta vivendo in galera.

Intanto, Prudencio continuerà a cacciarsi nei guai. L'uomo, come si è visto nelle puntate precedenti, è stato minacciato dall'usuraio Pablo Armero. Pertanto, la sua vita continuerà ad essere parecchio difficile e travagliata. In suo soccorso, però, interverrà Mauricio. Quest'ultimo, infatti, farà di tutto per salvare l'uomo da una situazione molto complicata.