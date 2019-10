Mancano solo due appuntamenti al finale di stagione de La Strada di Casa 2, la Serie TV con protagonisti Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere. Gli spoiler della 5ª e 6ª puntata, che i telespettatori avranno modo di vedere stasera 22 e martedì 29 ottobre dalle ore 21:20 su Rai 1, rivelano che la polizia indagherà sulla tragica fine di Mauro. Le indagini punteranno il dito contro Fausto, Gloria Morra e la loro figlie Viola e Milena.

La Strada di casa 2, puntata 22 ottobre: la morte di Mauro

Nuovi colpi di scena accadranno nei due ultimi appuntamenti della fiction campione di ascolti di Rai 1. Le anticipazioni de La Strada di Casa 2, riguardante la quinta puntata in onda martedì 22 ottobre dopo I soliti ignoti, rivelano che la serenità della famiglia Morra sarà sconvolta dalla morte di Mauro. Il giovane, infatti, accolto come una figlio da Fausto verrà ritrovato privo di vita in una pozza di sangue dopo aver trascorso una serata di passione con Viola.

A scoprire il corpo sarà il marito di Gloria, che nel frattempo aveva appreso che il giovane era il responsabile dell'incidente di Milena. Per questo motivo, il commissionario Concetta Leonardi non potrà fare altro che formulare l'arresto per Fausto dopo averlo trovato con l'arma del delitto tra le mani.

L'autopsia scagiona Fausto

Un duro colpo per la famiglia Morra, che cadrà in un vero e proprio incubo.

Fortunatamente l'autopsia effettuata sul povero Mauro scagionerà Fausto. Infatti trapelerà che il giovane era stato ucciso in un orario diverso da quello dell'arrivo del padre di Lorenzo. Se gli esami effettuati dalle autorità scagioneranno quest'ultimo, per gli altri componenti della famiglia cominceranno i guai. Gli inquirenti, infatti, svolgeranno delle indagini meticolose, tanto da scoprire che Lorenzo era irreperibile al momento del delitto. Infine il giovane rivelerà alla polizia di essere andato fuori città per cercare la verità sul figlio di Irene.

Puntata 29 ottobre: Milena, Viola e Gloria tra le sospettate del delitto

Nel corso della sesta puntata de La Strada di Casa 2, in onda martedì 29 ottobre, vedremo la polizia continuare le sue indagini per affidare alla giustizia il colpevole della morte di Mauro. Se Lorenzo verrà scagionato da un alibi di ferro, Gloria, Viola e Milena saranno sospettate del terribile delitto. A tal proposito la signora Morra sarà alle prese con una malattia degenerativa, tanto da non avere i ricordi degli ultimi avvenimenti.

D'altro canto, le figlie sembreranno avere un segreto, tanto da ipotizzare il loro coinvolgimento. Peccato che la verità sia ancora piuttosto lontana mentre una minaccia minerà la famiglia Morra. Per questo motivo Fausto dovrà dimostrare l'innocenza delle sue congiunte prima che sia troppo tardi.