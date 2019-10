Durante la nuova puntata de Le Iene, il giornalista Nicolò De Devitiis ha raggiunto i TheGiornalisti e Tommaso Paradiso per un confronto a distanza.Solamente poche settimane fa, il cantante romano aveva pubblicato un messaggio su Instagram in cui annunciava di continuare da solista: "Per quanto mi riguarda per me, i TheGiornalisti non esistono più". Parole che hanno spiazzato davvero tutti, non solo i fan ma anche Marco Rissa e Marco Primavera.

Il duo rimasto nei TheGiornalisti senza troppi giri di parole, è tornato a puntare il dito contro l'ex cantante. Intervistato dalla iena De Devitiis, Marco Rissa ai microfoni di Italia1 ha raccontato un retroscena inedito legato all'addio di Paradiso: "Prima dell'annuncio su Instagram, Tommaso ci ha mandato un vocale nella chat di gruppo su Whatsapp." Nel messaggio citato, l'ex cantante della band avrebbe riferito di voler intraprendere la carriera da solista.

Marco Primavera invece, è stato piuttosto duro con il suo ex collega: "Ad oggi non abbiamo ancora avuto un confronto. L'ho cercato più volte, ma ha sempre rifiutato un incontro". Poi, il chitarrista dei TheGiornalisti è tornare ad accusare Paradiso di aver fatto una scelta dettata dal business.

Nessuno dei tre protagonisti coinvolti nella querelle ha parlato di un litigio la cui conseguenza sarebbe stata l'abbandono del leader romano, ma al momento i motivi dello scioglimento improvviso del gruppo rimangono un mistero.

La versione di Tommaso Paradiso

Nicolò De Devitiis dopo aver raggiunto Marco Primavera e Marco Rissa, ha intervistato anche Tommaso Paradiso. Dal racconto dell'ex cantante dei TheGiornalisti al contrario di quanto ci si aspettava, non è emersa nessuna novità. Paradiso ha ribadito alla iena, di non aver discusso con gli altri componenti della band. In merito alla scelta di intraprendere la carriera da solita, il diretto interessato ha confidato che prima o poi era un passo che andava effettuato.

Il fatto di aver annunciato l'addio su Instagram, per Tommaso Paradiso è stato un segno di rispetto verso i propri fan: "Ha permesso una chiarezza tale che non ci potevano poi essere delle interpretazioni."

In pratica il cantante sarebbe convinto, che tramite i social sia emersa la verità anziché delle strumentalizzazioni. Ad oggi mentre i TheGiornalisti si trovano ancora in cerca del cantante, Tommaso Paradiso ha esordito con il primo singolo da solista dal titolo 'Non avere paura'.

Appena pubblicato il brano di Paradiso è stato accolto con grande entusiasmo dai suoi fan, come se nulla fosse accaduto in questi giorni. Inoltre, Tommaso Paradiso si è esibito per la prima volta in concerto da solo in quel di Riccione.