Il Grande Fratello Vip tornerà in onda su Canale 5 con la sua quarta edizione a inizio 2020: in queste settimane gli autori del reality show, che sarà condotto da Alfonso Signorini e non più da Ilary Blasi, stanno provinando i nuovi concorrenti famosi che per tre mesi si metteranno in gioco tra le mura della casa più spiata d'Italia. Tra i tanti nomi spiccano quelli di volti che abbiamo già visto in passato in altri reality show ma anche volti 'inediti' che non si sono mai messi in gioco con questo tipo di trasmissione, come nel caso di Adriana Volpe.

E a proposito della conduttrice, sembrerebbe che in casa Mediaset gli autori sognerebbero un coinvolgimento di Giancarlo Magalli in una delle puntate del reality show.

Adriana Volpe al GF Vip 4: possibile incontro con Magalli

Nel dettaglio, infatti, Adriana Volpe dopo anni e anni di militanza in Rai con trasmissioni di buon successo, quest'anno ha dovuto fare i conti con la chiusura della sua trasmissione del weekend in onda sulla seconda rete.

Un durissimo colpo per la Volpe, la quale proveniva già da anni difficili dovuti alle continue querelle con il collega conduttore Giancarlo Magalli, che in diverse occasioni aveva lanciato delle frecciatine al vetriolo nei suoi confronti, lasciando intendere che fosse raccomandata.

Tra i due il conto sembrerebbe essere ancora in sospeso, così come ha lasciato intendere la stessa Adriana nel corso dell'intervista rilasciata qualche settimana fa a Verissimo.

Tuttavia per lei sarebbe giunto il momento di voltare pagina e di rimettersi in gioco partendo proprio dal Grande Fratello Vip 4. In casa Mediaset, però, stando alle indiscrezioni riportate in queste ore da Alberto Dandolo sulle pagine di 'Oggi', gli autori sognerebbero l'incontro in diretta tv tra la Volpe e Magalli.

I papabili concorrenti del GF Vip 4: spicca anche Antonella Elia

L'idea, infatti, sarebbe quella di poter coinvolgere Giancarlo Magalli anche solo per una serata come guest-star del reality show Mediaset e in questo modo assistere al confronto su Canale 5 con la sua ormai ex collega di televisione.

Va detto, però, che il rapporto burrascoso tra i due è finito davanti ai giudici e al momento l'ipotesi dell'incontro-scontro sembra essere difficile.

Tornando, invece, al cast dei papabili concorrenti di questo Grande Fratello Vip 4, che tornerà in onda da gennaio 2020 su Canale 5, vi diciamo che ci sarebbero delle trattative in corso anche per Antonella Elia, già concorrente dell'Isola dei Famosi e Pechino Express.

E poi ancora le porte della casa più spiata d'Italia potrebbero aprirsi anche per Loredana Lecciso, Giucas Casella e direttamente dal mondo di Uomini e donne potrebbe arrivare l'ex tronista Mariano Catanzaro.