"Ida, non ho mai smesso di amarti, sei ancora tu la donna più importante della mia vita." Sono queste le romantiche parole lette da Riccardo Guarnieri a Ida Platano durante la puntata di Uomini e donne che ancora deve andare in onda e che, stando alle anticipazioni apparse sul web, sarebbe stata registrata martedì primo ottobre. Una lettera emozionante, nella quale Riccardo ammette che anche lui ha delle colpe se la loro storia non ha avuto un lieto fine.

Inoltre, viene dichiarato tutto il suo amore nei confronti di Ida. La donna si è commossa e i due, su invito di Maria De Filippi, hanno ballato insieme per chiarirsi una volta per tutte e decidere se sono pronti a ricominciare. Sembra che il modo di dire 'l'amore trionfa sempre' abbia funzionato anche questa volta anche se, stando a quello che è successo nelle ultime puntate, nessuno si sarebbe mai aspettato questo bellissimo gesto da parte del cavaliere. Ripercorriamo un po' le vicissitudini amorose della coppia che vanno ormai avanti dall'anno scorso.

Ida e Riccardo: 'Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano'

La storia d'amore tra Ida e Riccardo, è stata piuttosto tormentata e spesso caratterizzata da alti e bassi. Dopo essere usciti felicemente da Temptation Island, le cose tra i due non andarono bene. Ida, addirittura, decise di non tornare più a Uomini e Donne perché non sarebbe riuscita a conoscere nessuno dopo quella delusione. Quest'anno, invece, entrambi sono ritornati a far parte dei loro rispettivi parterre.

Riccardo e Ida, però, non si sono risparmiati accuse reciproche. Ida, quasi sempre in lacrime, evidentemente era ancora innamorata di lui mentre Riccardo appariva irremovibile sulla sua decisione di aver ormai chiuso definitivamente la loro storia. Entrambi, infatti, hanno iniziato nuove frequentazioni. Stando ad alcune anticipazioni apparse sul web, Ida avrebbe addirittura dato un bacio ad un protagonista del parterre maschile.

Si tratterebbe di Armando Incarnato. Con lui la dama aveva iniziato a sentirsi telefonicamente. Era stato proprio Armando a consolarla quando, durante una delle scorse puntate, Ida era corsa in bagno a piangere. In quell'occasione, aveva ribadito che per lei era molto difficile conoscere altre persone perché nei suoi pensieri c'era Riccardo, come l'uomo della sua vita e il padre dei suoi figli. L'uomo, dal canto suo, era sempre rimasto indifferente nei suoi confronti fino a questa inattesa lettera in cui chiede alla donna di ritornare insieme.

Le parole di Riccardo metteranno fine ai litigi e sanciranno il ritorno dell'amore? Bisogna aspettare le prossime puntate per seguire i nuovi sviluppi. Anche perchè, sempre seguendo le anticipazioni, Ida avrebbe chiesto un po' di tempo per riflettere sulla proposta.