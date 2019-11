Nel prime time domenicale di Rai 1 debutta una nuova fiction dal titolo Pezzi unici che andrà in onda da questa sera. Tra i protagonisti vi è Sergio Castellitto, nei panni del falegname Vanni: la storia, infatti, è ambientata nel mondo dell'artigianato toscano. La vicenda ruoterà intorno alla morte del figlio del protagonista: suicida, almeno così sembra. Tra i protagonisti di questa nuova attesa serie, di cui domenica 24 novembre andrà in onda la seconda delle sei puntate, è Giorgio Panariello che interpreterà il fabbro Marcello, migliore amico di Vanni.

Le anticipazioni sulla seconda puntata: i dubbi di Vanni

Le anticipazioni riguardanti la seconda puntata di Pezzi Unici che vedremo in onda domenica prossima, rivelano che nel terzo episodio si presenterà un giovane designer che proporrà una collaborazione a Vanni. Tuttavia il suo modo di fare non piacerà per niente al diretto interessato, che deciderà così di mandarlo via.

Intanto il rapporto tra Vanni e i 'pezzi unici' sembra funzionare, anche se l'interrogatorio della polizia a cui sarà sottoposta Erica creerà non pochi problemi.

Gli spoiler della fiction di Rai 1, infatti, rivelano che la ragazza, ribella e instabile, è considerata la 'pecora nera' di una ricca famiglia fiorentina. Erica, alla ricerca sempre di forti sensazioni ed emozioni, ha vissuto delle relazioni sentimentali che alla lunga si sono rivelate del tutto sbagliate e che l'hanno portata a soffrire molto.

Vanni verrà così assalito dai dubbi sui ragazzi che ha accolto all'interno della sua bottega e chiederà di poter vedere le schede di presentazione di ognuno di loro.

Una richiesta che tuttavia non piacerà per niente ad Anna, la quale farà presente a Vanni che tutti i ragazzi hanno avuto dei problemi con la giustizia e necessitano di una seconda chance: non per questo, però, vanno giudicati.

Erica si comporta in modo strano

E poi ancora le anticipazioni sulla seconda puntata di Pezzi Unici del 24 novembre, rivelano che Vanni cerca di indagare sul rapporto che c'è tra Erica e Lorenzo.

La ragazza, però, si limiterà a dire che per lei, Lorenzo, è stato solo un mentore e niente di più.

L'atteggiamento di Erica, però, continua ad essere molto strano e la ragazza attirerà non pochi sospetti sia da parte di Vanni che da parte di Anna che fino a questo momento l'ha sempre difesa. Erica esce di nascosto, salta il laboratorio e manderà su tutte le furie anche Anna, la quale la 'minaccia', dicendole che se non si comporterà bene, consegnerà una valutazione negativa al Tribunale.

Intanto anche gli altri 'pezzi unici' temono che in questo modo Erica possa far scoprire il loro segreto.