Il ritorno di Thomas dall'oltretomba non sarà motivo di pace e serenità nelle prossime puntate americane di Beautiful. Al contrario, sarà questo il punto di partenza per nuove ed interessanti dinamiche che non riguarderanno soltanto il rampollo Forrester e il suo rapporto con Hope. Ad essere coinvolti nel segreto della caduta nell'acido si troveranno anche Brooke e Ridge. Quest'ultimo, infatti, non sarà affatto felice che la moglie gli abbia tenuto un simile terribile segreto relativo alle sorti del figlio maggiore.

Ne seguirà uno scontro epico in seguito al quale il matrimonio della storica coppia arriverà ad una drastica svolta. Dando uno sguardo alle anticipazioni della settimana che si apre il 2 dicembre, lo stilista darà alla moglie un'ultima e definitiva possibilità. Si tratterà di un vero e proprio ultimatum, che dovrà portarla a fare una scelta tra il matrimonio e il rapporto con Thomas.

Anticipazioni Beautiful americane: Ridge dà un ultimatum a Brooke

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Brooke sarà costretta a confessare al marito di avergli nascosto la verità su Thomas.

Pur avendo trovato Ridge molto preoccupato per l'inattesa scomparsa del figlio, lei non gli aveva detto che il ragazzo era morto, o quanto meno che lei e Hope lo credevano tale. Si è, infatti, scoperto che non era acido letale quello che era contenuto nella vasca presente alla Forrester Creations. Il liquido era già stato sostituito con una sostanza detergente non acida, motivo per cui la vita del ragazzo non è mai stata davvero in pericolo.

Ma se Thomas fin dall'inizio è apparso particolarmente comprensivo con Hope, rinnovandole il suo amore, non si potrà dire certo la stessa cosa per Ridge. Quest'ultimo sarà furioso con la moglie, che metterà davanti ad un aut aut: se vorrà salvare il loro matrimonio, evitando il divorzio, lei dovrà accettare una volta per tutte la presenza di Thomas nelle loro vite. Solo in questo modo, lo stilista potrà perdonarla, provando a dimenticare il terribile segreto.

Trame americane di Beautiful: problemi per Wyatt e Sally

Nelle puntate americane di Beautiful che verranno trasmesse a inizio dicembre, i telespettatori americani scopriranno se il matrimonio di Ridge e Brooke arriverà davvero al capolinea. E tutti gli indizi della vigilia sembrano condurre in questa direzione dato che difficilmente la Logan potrà cambiare idea sul figliastro. In attesa di avere conferme o smentite sul caso, anche un'altra coppia si troverà ad affrontare dei problemi inattesi.

Le prime, ancor criptiche, anticipazioni rivelano che Wyatt farà a Sally una dichiarazione molto importante dopo che lei parlerà dei preparativi per il matrimonio. Da tempo, infatti, i due sono fidanzati eppure un passo in avanti verso il fatidico sì non è mai stato fatto. I sentimenti dello Spencer per Flo Fulton saranno ancora troppo forti? Nello stesso periodo, verrà celebrata la cena del Ringraziamento durante la quale Hope e Liam saranno grati per essersi ricongiunti alla figlia Beth dopo tante sofferenze.