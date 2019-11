Beautiful spiazza i fan con le nuove anticipazioni americane. Thomas è vivo e non è morto cadendo nell'acido. La complicata storyline è iniziata nel momento in cui Liam ha scoperto che Beth è viva ed è in realtà Phoebe, la dolce bimba adottata da Steffy. Flo è stata dunque smascherata così come Thomas che, preso dal panico, è scappato con l'elicottero dei Forrester. Successivamente, il giovane rampollo si è ripresentato dalla Logan, cercando un chiarimento. La discussione però è terminata in un modo inaspettato.

Anticipazioni americane Beautiful: la follia di Thomas Forrester

Hope e Thomas sono ancora sposati, nonostante la giovane Logan abbia scoperto di essere stata crudelmente abbindolata. Temendo che il marito possa fare del male anche a Douglas, ne ha chiesto la custodia esclusiva. A quel punto, il figlio di Ridge ha pensato bene di ricattarla: accetterà la sua proposta se passerà una notte con lui. Non sapendo che altro fare, Hope ha acconsentito.

Nelle puntate di Beautiful in onda negli Stati Uniti, Thomas ha cercato di riscattare il pegno. Avvicinandosi a Hope, terrorizzata, ha provato a baciarla. Peccato però che il malefico Forrester sia caduto rovinosamente nella vasca dell'acido. Non si sono avute più notizie di Thomas, tanto da far sospettare qualcosa di grave. Nello stesso tempo, Hope sprofondava nei sensi di colpa, certa di aver avuto un ruolo preponderante nella possibile morte di Thomas.

Thomas riappare davanti ad Hope nelle puntate americane di Beautiful

Hope si troverà presto davanti il suo aguzzino che, molto probabilmente, le spiegherà come ha fatto a sopravvivere. La vasca non era piena di acido ma di acqua? La madre di Beth si sentirà comunque in colpa e il Forrester non perderà tempo per approfittarsene. Come raccontano le anticipazioni Beautiful, tutta questa vicenda avrà serie conseguenze non solo su Hope ma anche sulla famiglia Logan.

Brooke aveva infatti già intuito da tempo la pericolosità di Thomas, andando contro Ridge. Come potrebbe mai un padre remare contro suo figlio? A tal proposito, anche il rapporto tra la Logan e il Forrester sarà destinato a subire un duro colpo. Al momento non si sa quale strategia possa adottare il giovane marito di Hope ma, visti i trascorsi, non sarà di certo accondiscendente. Thomas potrebbe infatti ricattarla perché non racconti una falsa versione dei fatti, facendola finire nei guai per aver tentato di ucciderlo.

Per fortuna, almeno il piccolo Douglas sarà al sicuro, in quanto Hope è riuscita a firmare in tempo i documenti per la sua custodia esclusiva. Non resta dunque che attendere le prossime anticipazioni americane Beautiful.