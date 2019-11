Saranno tempi duri quelli che attenderanno la famiglia Logan nelle puntate americane di Beautiful in onda dal 2 al 6 dicembre. In tale periodo, infatti, Brooke si troverà ad affrontare le conseguenze delle sue azioni ovvero del segreto tenuto con Ridge sulla presunta morte di Thomas. Lo stilista non potrà perdonare la moglie per l'accaduto e si presenterà da lei con i documenti per il divorzio. Prima della firma, però, le farà un'ultima e accorata richiesta. Nelle prossime puntate, anche Steffy avrà qualcosa da ridire ad una Logan.

L'oggetto del suo rimprovero sarà Hope, che verrà accusata di avere nascosto la caduta di Thomas nella vasca dell'acido. E questa volta, il carattere battagliero che in passato aveva sempre caratterizzato la Forrester, tornerà finalmente a vedersi.

Anticipazioni Beautiful Usa al 6 dicembre: Steffy si confronta con Hope

Le anticipazioni americane di Beautiful si aprono lunedì 2 dicembre con il confronto tra Shauna e Quinn, dopo che quest'ultima vedrà l'amica intenta a scambiare un bacio con Ridge.

Anche Wyatt e Sally saranno protagonisti di un faccia a faccia decisivo, parlando del loro futuro insieme. La rottura tra loro sarà inevitabile? I protagonisti della soap si troveranno, inoltre, a festeggiare il giorno del Ringraziamento, il primo di Hope e Liam, insieme alla piccola Beth. Ma i motivi di divergenza saranno ben difficili da superare tanto da far presagire ad un pranzo in cui Logan e Forrester non saranno uniti. Ridge e Steffy, infatti, continueranno ad essere delusi per le recenti vicissitudini legate a Brooke e Hope: quest'ultima ha ottenuto la custodia congiunta di Douglas e poi ha mentito sulla possibilità che Thomas fosse morto dopo la caduta nell'acido. Steffy non potrà, quindi, nascondere il suo disappunto contro la storica rivale con la quale avrà un duro scontro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Trame americane Beautiful: l'ultimatum di Ridge a Brooke

Proseguendo con le anticipazioni Usa di Beautiful relative alla prima settimana di dicembre, Thomas deciderà di compiere una nuova mossa con Hope in seguito ad un faccia a faccia particolarmente acceso con Liam. Il rampollo Forrester userà Douglas per convincere la Logan a lavorare a stretto contatto con lui alla Forrester Creations. Con le carte del divorzio in mano, Ridge si presenterà da Brooke alla quale farà un ultimo accorato appello: se proverà ad accettare Thomas, il loro matrimonio potrà essere salvato.

La risposta, però, sarà diversa da quella sperata dallo stilista: Brooke resterà ferma nella sua posizione. Anche lei, infatti, avrà qualcosa da aggiungere, chiarendo la sua opinione su Thomas. E con questi presupposti, il divorzio per la storica coppia appare inevitabile.