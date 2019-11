La Juventus, nella gara contro il Genoa disputata mercoledì 30 ottobre, era scesa in campo con una maglia speciale realizzata in collaborazione con Adidas e Palace. Questa casacca è stata immediatamente apprezzata dai tifosi bianconeri e per accontentare i suoi sostenitori, nella giornata di ieri, la 'Vecchia Signora' ha messo in vendita il suo quarto kit da gioco.

Lo store di Torino e il Flagship store di Milano sono stati presi d'assalto dai fans juventini, ma le vendite sono andate a gonfie vele anche sullo store online. Infatti, in poche ore la vendita di queste maglie ha fatto registrare il sold out.

Maglie esaurite

La Juventus, nella giornata di ieri, ha messo in vendita il suo quarto kit da gioco nato dalla speciale collaborazione con Adidas e col brand londinese London. I tifosi bianconeri hanno quindi risposto alla grande a questa iniziativa e le casacche sono andate esaurite in poche ore. La Juve aveva messo in vendita le maglie di Paulo Dybala, Matthijs De Ligt, Miralem Pjanic, Giorgio Chiellini e Cristiano Ronaldo, più ovviamente le maglie di Wojciech Szczesny e Gianluigi Buffon.

I sostenitori juventini hanno preso d'assalto lo store online, ma in molti sono accorsi anche al megastore di Torino e al Flagship store di Milano.

Stando a quanto riporta CalcioeFinanza.it, non si ha il dato esatto della vendita delle maglie nei negozi fisici di Torino e Milano, ma vista la grande affluenza registrata anche lì i prodotti probabilmente sono andati esauriti o quasi.

Per i tifosi che non sono riusciti ad acquistare questo speciale kit però ci sono buone notizie, visto che ancora sono disponibili le divise di Gianluigi Buffon color arancio fluo e le due divise da portiere color verde fluo.

Mentre la maglia arancio fluo di Wojciech Szczesny è esaurita, così come sono terminati i calzettoni bianchi da gara e il cappello con la visiera Palace.

I prezzi del quarto kit della Juve

Il quarto kit della Juventus nato dalla collaborazione con Palace e Adidas ha insomma riscosso un grande successo.

Chi ha acquistato la maglia ha speso 179,95 euro, i pantaloncini, invece, costavano 89,95 euro. I tifosi, oltre alle casacche, potevano comprare anche i calzettoni, i guanti da portiere, tute, palloni e zaini.

Questo kit, nato dall'unione di Adidas e il brand Palace che sposa la cultura Skater, ha dato vita a questa particolare casacca che abbina la tradizione dei colori della Juve con l'aggiunta di dettagli arancioni e verdi fluo che sono visibili sulle maniche, nei numeri, nei nomi dei giocatori e nello sponsor Jeep.

Tutte queste componenti hanno creato una maglia che ha quindi riscontrato il grande gradimento del popolo juventino, il quale appena ha potuto è corso ad assicurarsi questa speciale casacca.