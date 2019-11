Nella giornata di ieri, il presentatore della quarta edizione del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha pubblicato nelle sue Instagram Stories dei video direttamente dalla casa più spiata d'Italia. In particolare, il direttore del settimanale Chi ha mostrato la classica porta rossa dell'abitazione del Gf e l'ingresso, asserendo schiettamente: 'Ragazzi guardate qua dove sono? Non posso far vedere niente perché altrimenti mi ammazzano.

Però un blitz lo facciamo'.

Questi video hanno sicuramente creato attesa tra i numerosissimi fan del Grande Fratello che attendono con ansia la messa in onda della quarta edizione vip del Reality Show più famoso della televisione. Resterà da capire se il look della casa di Cinecittà verrà completamente rinnovato o se in parte resterà quello della terza edizione.

Ultimi rumors e Gossip del Gf Vip 4

Secondo gli utlimi rumors della quarta edizione del reality show di Canale 5, tra i concorrenti ci saranno sicuramente Antonella Elia che prossimamente si sposerà con il suo storico compagno, la conduttrice televisiva Adriana Volpe e il giornalista Michele Cucuzza.

Invece è notizia delle ultime ore che sono arrivate anche le autocandidature della bella napoletana Raffaella Fico (che ottenne la ribalta mediatica nel gennaio 2008 partecipando all'ottava edizione del Grande Fratello classico) e della cantante ed ex moglie di Riccardo Fogli, Viola Valentino. Inoltre, sembrerebbe in lista per entrare all'interno del reality show di Mediaset anche l'influencer Denis Dosio.

Pupo: 'Wanda Nara ha un bel davanzale'

Il cantante Pupo sarà uno dei due opinionisti televisivi della prossima edizione vip del Grande Fratello. Quest'ultimo ha affermato che in passato gli hanno offerto di partecipare a tutti i reality, ma ha sempre rifiutato anche quando aveva bisogno di soldi. In particolare, al cantante offrirono 250 milioni di lire per partecipare a Music Farm, reality show del 2004, ma lui rifiutò.

Queste le sue parole: 'Dal Gf alla fattoria, da Music Farm all'Isola dei Famosi me li hanno offerti tutti. Probabilmente mi ritengono uno in grado di movimentare la situazione. Ma per me un'artista che si chiude all'interno di una casa sminuisce le proprie peculiarità'.

Inoltre c'è da dire che al Gf Vip 4 l'altra opinionista televisiva sarà Wanda Nara, moglie del calciatore Mauro Icardi che Pupo ha avuto modo di conoscere.

Infatti, il cantante ha affermato che l'argentina è sicuramente una persona molto dolce. Quest'ultimo ha poi aggiunto: 'Wanda ha sicuramente un bel davanzale però non è il mio tipo. Sessualmente mi piace la donna che somiglia all'uomo'.