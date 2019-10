Si sono concluse ieri sera le elezioni regionali in Umbria, le quali sono servite per eleggere il presidente del massimo ente regionale. La partita si giocava tra Donatella Tesei, candidata per il centro-destra, e Vincenzo Bianconi, di centro-sinistra. Ad avere la meglio è stata proprio la Tesei, che si è piazzata prima con il 57,4% delle preferenze. Sono state oltre mille le sezioni scrutinate, e già dall'avvio delle operazioni di sfoglio si era capito che la stessa neo-presidente regionale fosse in vantaggio rispetto al suo avversario, che ha chiuso comunque con un 37,5% delle preferenze.

Gli altri candidati erano Claudio Ricci, candidato con una lista civica, Rossano Rubicondi, del partito comunista, Emiliano Camuzzi, Martina Carletti, Antonio Pappalardo e Giuseppe Cirillo.

Salvini festeggia a Perugia: 'Il governo ha i giorni contati'

Soddisfazione per il risultato delle elezioni è stato espresso dal leader della Lega, Matteo Salvini, che non ha tardato ad attaccare i suoi avversari politici, ribadendo che ormai l'esecutivo Pd - Cinque Stelle ha i giorni contati.

Il numero uno del Carroccio ha definito il governo attuale come "abusivo". Secondo Salvini, che ieri sera ha festeggiato l'importante risultato in piazza a Perugia, con la Tesei la regione Umbria avrà un netto cambio di rotta. Fino alle ore 7:00 di questa mattina dovevano essere ancora scrutinate le ultime dieci sezioni, ma il vantaggio della Tesei era ormai incolmabile: la donna ha staccato il suo avversario di ben venti punti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Politica Elezioni Politiche

Sulla vicenda è intervenuto nelle ultime ore anche il presidente della regione Toscana, Enrico Rossi, il quale ha dichiarato che l'alleanza tra il Pd e i pentestellati non sta riuscendo ad arginare il partito di Salvini. I grillini dal canto loro hanno ammesso che l'alleanza fosse solo un esperimento, che alla luce dei risultati attuali pare non abbia funzionato. Zingaretti ha parlato di sconfitta netta.

Donatella Tesei: 'Ho sempre vissuto in Umbria'

Il nuovo presidente della Regione ha alle spalle una lunga e importante carriera professionale, in quanto è stata avvocato di Cassazione, e sindaco per ben due mandati nella cittadina di Montefalco. Nel 2018 è eletta in Senato come presidente della Commissione Difesa. Secondo quanto riporta l'agenzia giornalistica Ansa, la donna è stata sempre attenta ai problemi dell'Umbria, vivendo sempre a contatto con la sua gente, e lei stessa ha dichiarato che ha visto la sua terra natale impoverirsi soprattutto a causa della burocrazia, che hanno fatto morire molte imprese commerciali.

Lei si considera una donna attenta più ai fatti che alle parole. Il neo presidente regionale ha detto anche ai media nazionali che il popolo umbro ha dato una prova di maturità e soprattutto coraggio, e per questo ringrazia tutti gli elettori della fiducia che gli hanno dato.