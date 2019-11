Una vita, la soap opera di Aurora Guerra, sta continuando ad avere parecchio successo su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 17 a venerdì 22 novembre 2019 svelano che Telmo Martinez incomincerà a indagare su Samuel Alday iniziando proprio dalla testimonianza di Gutierrez, l’autista che ha portato lui e Lucia Alvardo nella capanna abbandonata. Invece, Pena deciderà di partire per l’Africa senza salutare Flora. Infine Raul scomparirà nel nulla dopo aver compiuto un furto.

Una Vita, puntate 17-22 novembre: Carmen nota il furto del figlio

Proseguiranno anche nel corso della prossima settimana i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso gli spettatori di Canale 5. Le trame di Una Vita riguardanti le prossime puntate, in onda a partire dal 17 al 22 novembre, svelano che Pena sarà in procinto di partire per un breve periodo in Africa dove dovrà prendere parte a un compito scientifico ideato da suo padre Cesar: Flora non accetterà che lui abbia deciso di trasferirsi.

Raul, al contrario deruberà una statua pregiata a casa di Samuel per venderla, mentre Susanna riceverà delle lusinghe molto esplicite da parte di Venancio. Intanto Carmen, accorgendosi di ciò che ha fatto il figlio, cercherà di riportarlo nella buona strada invitandolo a non diventare un malvivente come suo padre.

Il Priore Espineira stringe un'alleanza con Samuel

Nello stesso momento, il Priore Espineira domanderà a Samuel se vuole diventare il suo alleato per fregare a Lucia tutta l'eredità dei Marchesi di Valmez.

Al contrario, Telmo dirà alla Dicenta di far presentare Alicia al colloquio dopo che si era assentata per le sua menzogna. Tuttavia la Villanueva procederà nel a mentire all'Alvarado sulla reputazione di Martinez, inoltre rivelerà al prete di aver ricevuto del denaro dal figlio di Jaime per metterlo in cattiva luce. Per finire Servante verrà supplicato dalla Sanjurjo di assumere a lavorare Raul come suo aiutante. Quest'ultimo, però, si rifiuterà di svolgere tale professione.

Telmo trova l'autista che l'ha lasciato nel capanno

Le anticipazioni di Una Vita (in programmazione dal 17-22 novembre), svelano che Trini implorerà a Telmo di celebrare una preghiera, in quanto teme di dare alla luce un bambino con i capelli rossi. Intanto, la Seler e la Rubio verranno invitate a prendere parte a una scuola speciale di pittura, mentre Pena non riuscirà a capire per quale ragione Flora non accetti la sua partenza per l'Africa.

Martinez, al contrario, ritroverà il cocchiere che ha portato lui e l'Alvarado nella capanna. Il prete, a quel punto, lo spronerà a raccontargli se è stato Samuel a corromperlo. D'altro canto, Cesareo si mostrerà pentito di aver aiutato l'Alday, ragion per cui si recherà dal parroco, ma si ritroverà difronte a lui Ursula.

Pena lascia il paese

La sarta e la consorte di Liberto decideranno di non presenziare alla lezione di Venancio mentre Antonito avrà il duro incarico di dare a Flora la lettera contenente L'addio di Pena: lui non avrà la forza di salutarla prima di partire.

Nel frattempo Gutierrez sarà disposto a confessare a Telmo cosa è veramente accaduto con Lucia. In seguito l'uomo sarà ritrovato morto nella all'interno della carrozza, giunta ad Acacias 38 per incontrare il prete. A quel punto, l'uomo sarà nuovamente al punto di partenza in quanto non avrà nessuna prova per incastrare Samuel. Quest'ultimo, invece, affascinerà sempre di più l'Alvarado, la quale passerà le sue giornate in compagnia di Alicia a casa di Felipe e Celia. Per finire, Raul si allontanerà improvvisamente dal quartiere, suscitando l'agitazione di sua madre.