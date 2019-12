Nuovo appuntamento dedicato alle avvincenti notizie de Il Paradiso delle Signore, la soap opera ambientata in Italia che ogni giorno tiene compagnia a quasi 2 milioni di spettatori. Le anticipazioni della puntata in onda lunedì 30 dicembre 2019 su Rai 1 svelano che Clelia Calligaris ritornerà a lavorare a stretto contatto con il ragioniere Luciano Cattaneo nel grande magazzino mentre Roberta Pellegrino sarà completamente pentita di aver baciato Marcello Barbieri.

Il Paradiso delle Signore, episodio del 30 dicembre: Clelia e Luciano sempre più vicini

Gli spoiler de 'Il Paradiso delle Signore', riguardanti la nuova puntata in programmazione il 30 dicembre dopo la pausa natalizia, annunciano grandi novità. Scendendo nei dettagli, Roberta troverà una missiva da parte del suo fidanzato Federico, il quale si trova fuori Milano per via della leva militare. La sorpresa inaspettata sconvolgerà del tutto la Pellegrino, in quanto di recente si è scambiata un bacio con Marcello.

Per questa ragione, la ragazza confesserà a Gabriella Rossi di sentirsi in colpa nei confronti del suo fidanzato. Nel frattempo, le feste natalizie si concluderanno e tutti ritorneranno alla quotidianità. In questa occasione, Clelia e Luciano riapriranno le porte del grande magazzino: qui il ragioniere Cattaneo e la Calligaris ritorneranno a lavorare insieme. Di conseguenza, i due ex amanti si ritrovano ancora una volta a stretto contatto.

Le Veneri si preparano per il Capodanno

Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore del 30 dicembre in onda su Rai 1, i telespettatori avranno modo di vedere che le Veneri si prepareranno per festeggiare la notte di San Silvestro. Per questa ragione, Vittorio e Riccardo verranno invitati dall’avvocato Achille Ravasi, un vecchio amico di Adelaide, a prendere parte alla festa dedicata al centenario dell'Unità d'Italia.

Nello stesso momento, il Guarnieri senior proseguirà nel corteggiare Flavia, in quanto vuole impossessarsi delle sue ricchezze. Con questo metodo, Umberto pensa di risolvere i problemi finanziari della sua azienda, caduta in fallimento. Per fare questo, il padre di Marta inizierà a sedurre spudoratamente la Brancia di Montalto.

Armando e Marcello diventano coinquilini

Intanto, Rocco e Salvatore per evitare eventuali pettegolezzi su Agnese e Armando, suggeriranno a Ferraris di accogliere Marcello nel suo appartamento. Il capo-magazziniere a quel punto, accoglierà la proposta dei due giovani Amato, mentre il Barbieri sarà molto felice, quando scoprirà che sta per andare a vivere nello stesso condominio dove abita Roberta. Quest’ultima proverà la stessa felicità del fratello di Angela?