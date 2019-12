Le vicende di Un posto al sole (Upas), intrattengono da ormai moltissimo tempo i telespettatori della tv di Stato, grazie alle sue story-line sempre attuali. Gli spoiler dell'episodio del 23 dicembre su Rai 3, rivelano che Alberto Palladini riuscirà a sottomettere Clara al suo volere. Arianna Landi, invece, accetterà di volare a Londra insieme ad Andrea Pergolesi.

Un posto al sole, puntata 23 dicembre: Alberto manipola Clara, Angela e Giulia in lite

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti il nuovo episodio in programma lunedì 23 dicembre su Rai 3, annunciano importanti novità per gli affezionati delle vicende ambientate al Palazzo Palladini.

Nel dettaglio, la vendetta di Alberto avrà i suoi effetti. Clara, infatti, apparirà sempre più terrorizzata, tanto da cadere in un tunnel senza via d'uscita. Il collega di Marina non avrà nessuna intenzione di perdonarle l'affronto subito. Infatti, continuerà a manipolare l'ex cameriera, senza nessuna pietà. Per questo motivo, Clara attraverserà un periodo molto delicato della sua vita, che coinvolgerà anche Giulia e Angela.

Madre e figlia Poggi, infatti, avevano convinto l'ex domestica a sporgere denuncia contro il Palladini.

Una situazione che peggiorerà sempre di più in quanto la nonna di Bianca e sua figlia cominceranno a litigare proprio sul caso dell'amica. Riuscirà Clara a non farsi abbattere dal potere di Alberto prima che sia troppo tardi?

Arianna accetta di partire con Andrea

Nel corso dell'episodio di Un posto al sole, in onda domani 23 dicembre dalle ore 20:45 sul terzo canale della tv di Statp, vedremo Andrea prendere la decisione di lasciare Napoli per trasferirsi a Londra, vicino ad Alice. L'uomo, infatti, avrà intenzione di rifarsi una nuova vita nella capitale dell'Inghilterra, tanto da informare della sua decisione la compagna. Dall'altro canto, Arianna non prenderà assai bene la scelta del Pergolesi, in quanto teme che si tratti di un salto nel vuoto. Inoltre, avrà paura che questo trasferimento possa mettere a repentaglio il loro progetto.

Tuttavia, la Landi deciderà di ascoltare il suo cuore, tanto da seguire il suo compagno nella nuova avventura. Entrambi, infatti, si recheranno all'aeroporto, dove saliranno sull'areo diretto a Londra. Qui, Andrea e Arianna troveranno seduto tra i passeggeri una vecchia conoscenza.

Nel frattempo, Raffaele incastrerà Renato. Proprio quest'ultimo rischierà di ritrovarsi Otello come convivente. Infine Serena e Filippo dovranno fare i conti con una situazione. Di cosa si tratta? In attesa di saperlo, si ricorda che questo appuntamento sarà visibile poche ore dopo la messa in onda su 'Rai Play'.