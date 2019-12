L'appuntamento pomeridiano con la soap opera Una vita sta continuando ad appassionare oltre due milioni di affezionati telespettatori su Canale 5, interessati a scoprire cosa accadrà nel corso dei nuovi episodi che andranno in onda la prossima settimana in tv. Le anticipazioni sulle puntate in onda dall'8 al 13 dicembre 2019 sulla rete Mediaset rivelano che Leonor avrà un brutto incidente. Lucia Alvarado e Telmo Martinez saranno sempre più uniti, ciò farà scatenare la rabbia di Jimeno. Infine gli Escalona minacceranno Rosina Rubio e Susana Seler.

Una Vita, puntate 8-13 dicembre: Susana riceve una lettera

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulle nuove puntate de di Una Vita fino al 13 dicembre rivelano che finalmente l'ispettore di polizia Mendez trarrà in arresto Javier nel bel mezzo della rapina in casa di Samuel. In questa circostanza Raul verrà colpito gravemente mentre Carmen userà le testimonianze di Fabiana e Servante per far capire all'ispettore l'assoluta innocenza del figlio nel furto. Nel frattempo Felipe avrà paura per la sua professione di avvocato, visto e considerato che non ha vinto il processo della Marchesa di Diana mentre gli Escolano faranno recapitare a Susanna una lettera ricattatoria.

Per questa ragione, la sarta chiederà a Rosina di consegnare i soldi richiesti nel ricatto, peccato però che Liberto inizierà a nutrire alcuni sospetti.

Leonor ha un incidente

Nello stesso momento, Martinez indurrà tutti i paesani di Acacias 38 a donare del denaro per gli sfollati dell'Hoyo mentre Gallo e Flora diverranno soci per vendere delle fotografie ai quotidiani. Leonor, al contrario, verrà investita da una persona in bicicletta. A quel punto, Rosina sospetterà che dietro questo brutto incidente ci sia proprio la rivendicazione degli Escalona.

Intanto Telmo sceglierà di dare ospitalità ad alcuni abitanti di Hoyo, ammalati di una rischiosa epidemia. Una scelta che non sarà ben accetta da Ursula. Infine Susanna la Rubio troveranno un quadro, nel quale ci sarà raffigurato un uomo senza vestiti, agganciato fuori dalla sartoria. Per questa ragione, le due donne saranno spaventate che possa essere un altro avvertimento, tant'è da scegliere di pagare entro 5 giorni il ricatto che hanno ricevuto.

Jimeno ricatta Samuel

Gli spoiler della prossima settimana di Una Vita svelano che Lucia deciderà di domandare un prestito per fare rifabbricare il sobborgo dell'Hoyo, distrutto dal diluvio.

Per questa ragione, l'Alvarado metterà come garanzia l'eredità dei Marchesi di Valmez. Un atto che scatenerà la rabbia dell'usuraio Jimeno, che farà una dura ramanzina a l'Alday dopo avergli fatto sapere quello che ha intenzione di fare sua fidanzata. Dall'altra parte, Samuel dubiterà che la parente di Celia provi un sentimento per Martinez. Intanto Susana prenderà la decisione di mettere in vendita la sartoria per pagare il debito con l'Escalona. Batan, al contrario, ricatterà il fratello di Diego: deve agire personalmente per dividere una volta e per tutte Lucia e il prete.

Questi ultimi saranno sempre più vicini per via del lavoro che stanno svolgendo per i più bisognosi. Qui la donna mostrerà di essersi scordata della presunta violenza ricevuta da Telmo. Nel frattempo Liberto e Leonor vorranno scoprire la motivazione del misterioso atteggiamento della Seler e della Rubio. Infine Fabiana e Agustina vedranno un uomo scrivere delle offese sulla vetrata della sartoria mentre Raul verrà dismesso dalla clinica ospedaliera.