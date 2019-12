Nuovo spazio dedicato alle novità su Una vita, la soap opera di Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate in onda da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre 2019 su Canale 5, rivelano che Samuel Alday chiederà a Lucia Alvarado di diventare sua moglie. Celia Alvarez, invece, avrà un mancamento fisico. Infine Lolita prenderà in considerazione l'idea di rimandare le nozze con Antonito Palacios.

Una Vita, puntate 23-27 dicembre: Celia ha un malore

Innumerevoli colpi di scena accadranno prossima settimana nel vecchio quartiere iberico.

Gli spoiler de Una Vita in onda su Canale 5 dal 23 al 27 dicembre rivelano che Samuel preparerà una grande festa a casa sua: qui chiederà ufficialmente a Lucia se vuole sposarlo. Sfortunatamente, proprio nell'attimo solenne Celia avrà un brutto malore, ragion per cui Lucia non avrà modo rispondere alla proposta dell'Alday. Nel frattempo un giornalista deciderà di acquistare la foto scattata da Servante Gallo e Flora, tant'è che i due saranno completamente certi che la loro carriera stia per incominciare.

Felipe cerca un medico per Celia

Felipe sarà totalmente in ansia per lo stato di salute dell'Alvarez Hermoso. Per questo motivo, l'uomo chiederà a un dottore di visitare accuratamente sua moglie, ma ad Acacias 38 nessuno sembrerà essere disponibile a causa dell'epidemia influenzale che si è abbattuta tra gli abitanti dell'Hoyo. Intanto Samuel sarà molto arrabbiato in quanto il malore di Celia potrebbe ritardare il suo matrimonio con Lucia, necessario per impossessarsi delle ricchezze dei Marchesi di Valmez. Inoltre Jimeno Batan continuerà a pressare l'ex marito di Blanca in quanto rivuole indietro il denaro che gli ha dato in prestito.

Marcellina ritorna ad Acacias, Lolita non vuole più sposarsi

Le anticipazioni settimanali di Una Vita, in onda dal 23 al 27 dicembre rivelano che Lolita prenderà in considerazione l'idea di posticipare le sue nozze con Antonito, dato che la condizioni di salute dell'Alvarez sarà molto instabili.

Quest'ultima, però, spronerà la cameriera a mandare avanti i l'organizzazione della cerimonia nuziale. Nello stesso momento, Marcellina ritornerà in paese dopo aver vissuto per un periodo in convento. Successivamente la ragazza inizierà a fare moltissime domande a Casilda, che riguarderanno Jacinto. Per finire, anche Telmo Martinez si preoccuperà per le condizioni di Celia, infatti avrà intenzione di stargli vicino: a quel punto il dottor Quilles ordinerà di mettere la donna in quarantena. Ricordiamo che la soap Una Vita domenica 22, mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre non verrà trasmesso in occorrenza del Santo Natale.