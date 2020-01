Sabato scorso è iniziata una nuova stagione di C'è Posta per te. Il programma condotto da Maria De Filippi festeggia vent'anni ed è ripartito come sempre alla grande. La prima puntata ha fatto registrare un boom di ascolti. Incollati davanti allo schermo a seguire le commoventi storie dei protagonisti c'erano ben 5 milioni di telespettatori. Un vero e proprio successo anche per quanto lo share. La trasmissione ha raggiunto in prima serata il 30 per cento. Si tratta del miglior debutto del programma dal 2002.

Un vero e proprio record con l'hashtag C'è posta per te al primo posto dei trending topic su Twitter in Italia e addirittura al secondo posto nel mondo. Una vera eccellenza come ha dichiarato il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri. Un successo, reso possibile dalla conduzione magistrale di Maria De Filippi che con misura riesce a gestire momenti a volte molto delicati. Ospiti della prima puntata sono stati la star hollywoodiana del Cinema Johnny Depp e Luca Argentero per la prima volta insieme alla sua attuale fidanzata Cristina Marino.

Entrambi sono stati partecipi di storie davvero emozionanti e hanno regalato momenti indimenticabili ai protagonisti in studio. La seconda puntata della longeva trasmissione non sarà da meno sia per quanto riguarda le storie sempre molto commoventi, sia per quanto riguarda gli ospiti. Ecco di seguito alcune anticipazioni.

L'attore turco Can Yaman ospite della seconda puntata di C'è posta per te

Sabato 18 gennaio andrà in onda la seconda attesissima puntata di C'è posta per te.

Ospite in studio l'attore turco Can Yaman. L'attore è diventato famoso in Italia grazie alla fiction di cui è protagonista e che è andata in onda in Italia questa estate. Stiamo parlando di: "Bitter sweet-ingredienti d'amore," una serie TV turca dove Can Yaman interpreta il personaggio di Ferit. L'attore ha conquistato numerose fans italiane che non vedono l'ora di vederlo a C'è posta per te. Yaman che è stato accolto calorosamente dal pubblico in studio ha indossato per l'occasione - come mostra la clip postata sui social ufficiali del programma - una camicia bianca molto elegante.

Per quanto riguarda il look invece ha i capelli lunghi e la barba. Pare però che dopo la partecipazione a C'è posta per te, sia apparso sui social con un look completamente stravolto che ha fatto il giro del web risultando molto apprezzato dai fans di tutto il mondo. Ma tornando alla sua partecipazione nella trasmissione condotta da Maria De Filippi, Yaman farà una sorpresa davvero inaspettata e regalerà come sempre accade un'emozione indimenticabile ai protagonisti della storia raccontata in studio.