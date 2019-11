Luciana Littizzetto ironizza pesantemente su Matteo Salvini scatenando nuovamente la furia dei fan del leader della Lega presenti sui social network. La comica piemontese, durante il suo consueto monologo andato in onda durante Che tempo che fa, ha mostrato la fotografia di un dolce, un profiterol, postata da Salvini qualche tempo fa. Di fronte ad un esterrefatto Fabio Fazio, la minuta Littizzetto ha paragonato il dolce salviniano ad un escremento, facendo notare l’incredibile somiglianza tra i due oggetti, uno commestibile e l’altro no. Una comicità che a molti è sembrata solo l’ennesima provocazione.

Il monologo di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa

Il tradizionale momento dedicato alla comicità di Luciana Littizzetto è arrivato verso la metà della puntata di Che tempo che fa, andata in onda domenica 3 novembre. Il conduttore del programma di Rai 2, Fabio Fazio, le ha ceduto la parola mentre lei, come ormai da tradizione, si sdraiava comodamente sulla sua scrivania. Durante i circa 15 minuti del suo monologo, la comica piemontese ha toccato diversi argomenti.

Primo tra tutti l’elogio di Mimmo Lucano, l’ex Sindaco di Riace divenuto un simbolo della sinistra sul tema dell’accoglienza dei migranti. Poi, Lucianina ha preso di mira Fazio stesso, criticato per la sua dieta. Non contenta, ha ironizzato sul direttore d’orchestra cinese al quale recentemente, durante un concerto al Teatro Dal Verme di Milano in occasione delle celebrazioni dei 70 anni della repubblica Popolare cinese, sono caduti i pantaloni.

Gli insulti a Matteo Salvini

Proseguendo nella sua performance a Che tempo che fa, Luciana Littizzetto è passata a mettere sotto torchio i politici italiani. “Parliamo di Politica e vediamo chi è rimasto in mutande - ha dichiarato ad un certo punto - questa settimana Draghi ha lasciato la guida della Bce, ciao Mario ci mancherai, come si dice in gergo ci hai salvato il c...”. Atteso anche l’elogio della senatrice Liliana Segre e la critica al centrodestra che non ha votato in favore della commissione su razzsimo e antisemitismo.

Meno scontata, invece, la presa in giro del Segretario Pd Nicola Zingaretti dopo la sconfitta in Umbria. Curiosa anche la lettera ironica, ma dura, dedicata agli evasori fiscali. Ma il culmine della sua prestazione si è raggiunto quando la storica spalla di Fabio Fazio, mentre dietro di lei appariva un’immagine di un profiterol con la panna postata sui social da Matteo Salvini, ha commentato: “Molto appassionato di cioccolata, vediamo che cosa ha postato in questi giorni.

Mmm non dovrei ma...però a me più che un profiterol sembra una ca… con sopra il dentifricio”.