Il 4 marzo si è registrato lo speciale di Amici che andrà in onda domenica 8, nonché il 22° di questa edizione. Stando alle anticipazioni che sono trapelate alla fine delle riprese di questo mercoledì, gli insegnanti hanno consegnato cinque maglie in più rispetto a quelle che c'erano a disposizione: al serale sono passati 17 allievi, di cui 10 cantanti e 7 ballerini.

Chi è passato al serale di Amici

In queste ore c'è stata l'ultima registrazione del pomeridiano della 25^ edizione di Amici, quella nella quale sono stati scegli gli allievi che gareggeranno al serale.

La produzione ha deciso di annullare il numero massimo di maglie a disposizione (erano 12) e di concederle a tutti i ragazzi con almeno due "sì" da parte dei professori.

Questa nuova regola ha permesso a 10 cantanti e 7 ballerini di accedere alla prossima fase: soltanto Giulia è stata eliminata perché Alessandra Celentano e Emanuel Lo la ritengono troppo acerba.

Tutti contro Anna Pettinelli

La professoressa Pettinelli è stata la protagonista indiscussa dell'ultima settimana. Nella scuola di Amici e sui social non si è parlato d'altro che della strategia che l'insegnante ha pensato per assicurarsi il passaggi al serale di Opi: bocciare tutti i cantanti finché il suo alunno non avrà la maglia oro.

Il cantante si è subito ribellato alla proposta della sua docente e ha chiesto alla produzione di poter fare un esame da "dentro o fuori", ma gli è stato detto di "no".

Gli altri titolari hanno ipotizzato l'aggiunta del voto di un giudice esterno per provare a bilanciare la situazione, ma tutti hanno concordato nell'affermare che la speaker radiofonica starebbe penalizzando il vero talento impuntandosi sulla promozione di Opi.

Tutte queste proposte sono state rifiutate e alla fine quasi tutti i cantanti e i ballerini della classe sono passati alla fase successiva.

Gli ospiti dell'ultimo pomeridiano

Allo speciale di Amici che è stato registrato oggi, 4 marzo, hanno partecipato diversi ospiti.

Emma Marrone e Rkomi hanno presentato in anteprima il brando Vacci piano, invece Virginia Raffaele e Fabio De Luigi hanno fatto promozione al loro nuovo film che si intitola Un bel giorno.