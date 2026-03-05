Il serale di Amici 25 inizierà tra poche settimane, ma i fan non conoscono ancora in nomi dei giudici che commenteranno e voteranno le esibizioni dei ragazzi in gara. Stando ad una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano il 5 marzo, in lizza per questo ruolo ci sarebbero Emma Marrone, Irama e Rossella Brescia, ma i nomi dei componenti della commissione esterna potrebbero trapelate solo al termine della registrazione della prima puntata.

Le indiscrezioni sul cast fisso di Amici

Gli allievi di Amici che parteciperanno al serale sono stati scelti il 4 marzo, quando è stata registrata l'ultima puntata del pomeridiano (andrà in onda domenica 8).

Stando a quello che si vocifera in rete, il talent dovrebbe sbarcare in prima serata sabato 28 marzo, quindi con una settimana di ritardo rispetto al previsto.

Ad oggi, però, non sono ancora stati svelati i nomi dei tre giudici che valuteranno le sfide tra le squadre del cast, e i telespettatori sono curiosi di sapere se ci sarà qualche novità nel cast oppure se verrà riconfermato quello dell'anno scorso.

I nomi che circolano sul web

In queste ore Deianira Marzano ha ricevuto e poi condiviso su Instagram un messaggio con i nomi di tre artisti che sarebbero in lizza per il ruolo di giudici del serale di Amici 25.

"Ma è vero che saranno Emma, Irama e Rossella Brescia?", ha chiesto una fan nella speranza di sapere qualcosa in più sul cast del talent.

L'esperta di gossip non ha né confermato e né smentito queste voci, ma già il fatto che le abbia pubblicate sul suo profilo social potrebbe significare qualcosa.

I commenti dei fan sui social

Emma, Irama e Rossella Brescia sono tre artisti che Maria De Filippi invita spesso ad Amici, infatti la cantante pugliese è stata ospite dell'ultima registrazione del pomeridiano e ha presentato in anteprima il brano Vacci piano in duetto con Rkomi.

"Io pagherei per avere loro", "Inizio a manifestare da ora", "Purtroppo non sapremo niente di certo fino alla registrazione della prima puntata del serale", "Sarei felicissima", "Aspettiamo il 26 marzo, non diranno nulla prima", "Ma perché tutto questo mistero?", "Emma è una veterana e lo saprebbe fare benissimo il giudice", si legge su X in queste ore.