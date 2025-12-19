Al termine della finale del Grande Fratello, tutti i concorrenti sono tornati alla quotidianità e molti di loro sono stati festeggiati dai fan. Come dimostrano foto e video che stanno circolando sui social da qualche ore, la notte scorsa Grazia e Mattia si sono baciati davanti ai loro sostenitori, poi hanno raggiunto Omer e Rasha alla festa che avevano organizzato i loro supporter in hotel.

Notte di baci e regali per i finalisti del Grande Fratello

I cinque finalisti del Grande Fratello hanno vissuto tante emozioni l'altra sera, e non solo nel corso della diretta su Canale 5.

Alla fine della puntata che ha fatto calare il sipario sull'edizione 2025 del reality, tutti i concorrenti sono andati in albergo e ad accoglierli c'erano parenti e fan.

In un video che sta impazzando sul web dalla notte scorsa, ad esempio, si vedono Mattia e Grazia per strada circondati dai loro sostenitori.

Di fronte alle richieste di "bacio, bacio" da parte dei loro supporter, quelli che in rete sono stati ribattezzati gli "Amanters" non si sono tirati indietro: il primo bacio tra Mattia e Grazia, dunque, c'è stato e sono stati i loro fan a chiederlo e ad immortalarlo con i telefonini.

Omer e Rasha inseparabili lontano dalle telecamere

Sempre sui social, i fan hanno pubblicato foto e video della festa che hanno organizzato per i Rashmer: dopo la finale del Grande Fratello, infatti, Rasha e Omer sono andati in hotel e lì hanno trovato i regali e altre sorprese da parte di chi ha sempre fatto il tifo per il loro amore.

In uno scatto, ad esempio, si vedono i due concorrenti con in mano le t-shirt con la scritta "magia araba", realizzate per loro dalle persone che li supportano da mesi.

A questa festa avrebbero partecipato anche altri protagonisti di quest'edizione del GF, a partire da Mattia e Grazia fino ad arrivare a Simone e Francesca, mamma e figlio del cast.

Le opinioni dei fan sul web

Quello che è successo dopo la finale del Grande Fratello (dal bacio tra Mattia e Grazia alla festa per i Rashmer), è stato molto commentato sui social.

"E bacio fu, finalmente", "Io mi sto sentendo male con tutti questi contenuti", "Il bacio è stato tutto tranne che spontaneo", "Il fanservice è iniziato", "Grazia ci resterà malissimo perché Mattia la sta usando per hype, ha sempre avuto ragione Carlotta su di lui"; "La festa dei Rashmer ha radunato tutti i concorrenti e ci ha anche dato il bacio tra gli Amanters, che cinema", "Omer e Rasha i veri protagonisti di questo GF", "Una serata spettacolare, difficile da dimenticare", "Bello questo party, ci ha dato tutto", si legge su X nelle ore immediatamente successivo alla vittoria di Anita davanti a Giulia e Jonas.