​Irama, nome d'arte di Filippo Maria Fanti, il vincitore della diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi ha deciso di abbandonare per un po' di tempo i social network. Niente più Instagram, Facebook e Twitter, dunque. A comunicare la drastica decisione è stato lo stesso cantante attraverso un post pubblicato sul proprio account Instagram.

Il post del cantante di Amici

Irama ha pubblicato una sua fotografia con il volto triste abbinata alla seguente didascalia: "24 ore, poi buio.

Ne ho bisogno". Le parole della star degli adolescenti hanno subito scatenato la reazione dei suoi fans, in allarme per il momentaneo 'letargo' del proprio idolo. Quello di Irama è un post un po' criptico e sibillino: 'Andrò via da qui. Non so per quanto. Non sarà per molto. Per me, per voi. Tutto deve essere perfetto. Un abbraccio, Filippo' - scrive il cantautore.

ll suo post, nel giro di pochissime ore dopo la pubblicazione, ha fatto il giro del web e dei social, ottenendo oltre centomila mipiace e innumerevoli condivisioni.

Al momento, tra lo sconforto dei fans, non c'è ancora nessuno indizio su cosa possa essere successo al popolare cantante di Amici per maturare questa decisione, né su quali possano essere i suoi progetti e impegni artistici futuri.

Irama non sarà tra i big di Sanremo 2020

Quello che è certo è che Irama non prenderà parte alla settantesima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo in onda a febbraio. Il suo nome era circolato con insistenza negli ambienti musicali e discografici e tra gli addetti ai lavori e anche qualche testata giornalistica lo aveva inserito tra i papabili big della settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana. Il nome di Irama, però, non figura tra quelli dei cantanti che saranno all'Ariston, nomi annunciati appena pochi giorni fa dal conduttore televisivo Amadeus, anche direttore artistico della kermesse sanremese.

Lo stesso Irama ha affermato che, almeno per il momento, dopo l'esperienza dello scorso anno con il brano dal titolo 'La ragazza con il cuore di latta' (canzone classificatasi al settimo posto nella graduatoria finale), risalire sul palco dell'Ariston non rientra tra le sue priorità, almeno per questo 2020. Il cantautore carrarese infatti avrebbe in cantiere progetti che hanno bisogno di molto tempo per essere realizzati. A smentire una sua eventuale partecipazione all'Ariston è stato lo stesso vincitore di Amici che in un post ha scritto: 'È stato bello salire l'anno scorso sul meraviglioso palco di Sanremo, ma quest'anno non ci sarò: mi sto focalizzando su altri progetti e su cose che voglio farvi sentire' - ha dichiarato Filippo.