Tra meno di una settimana sarà eletto il vincitore del Grande Fratello 2025 e secondo gli scommettitori dovrebbe essere Anita. Dopo la semifinale, però, le quote di alcuni concorrenti sono cambiate: Jonas ha superato Giulia (su Sisal la vittoria di lui è data a 4.00, quella di lei a 6.00) e Grazia ha scalato la classifica grazie al successo contro Rasha al televoto.

Le quote dopo la semifinale del Grande Fratello

Il giorno successivo alla semifinale del Grande Fratello, sono un po' cambiate le idee degli scommettitori su chi sarà il vincitore dell'edizione 2025.

Ad oggi, 9 dicembre, la favorita numero uno rimane Anita: la vittoria della piercer è quotata a 1.75 sia sul sito Sisal che su Goldbet.

Visto quello che è successo nella penultima puntata, i bookmakers hanno deciso di puntare più su Jonas che su Giulia per un possibile sorpasso della concorrente che è in testa alla classifica da diverse settimane.

Il successo del modello è quotato a 4.00 su Sisal e a 4.50 su Goldbet, invece quello di Giulia a 6.00 su entrambi i siti di scommesse.

Fino a lunedì mattina, la concorrente 19enne era stabile al secondo posto, quindi è stata superata da Jonas dopo il prime time dell'8 dicembre.

Chi insegue i tre favoriti

L'approdo di Grazia in finale, le ha consentito di risalire nella classifica degli scommettitori: se fino ad un giorno fa la concorrente sembrava avere poche chance di vittoria, nelle ultime ore la situazione è decisamente cambiata.

Su Goldbet il trionfo di Grazia è quotato a 8.00, su Sisal a 9.00: battendo Rasha al televoto flash dell'8 dicembre, la finalista del Grande Fratello si è avvicinata molto ai tre inquilini favoriti secondo i bookmakers (Anita, Jonas e Giulia).

Omer si piazza subito dietro a Grazia e quindi rimane in corsa per il titolo: il successo del giovane di origini siriane è quotato a 8.00 su Sisal e a 11.00 su Goldbet.

Chiude questa classifica Domenico, il cui trionfo è dato a 26.00 su Goldbet e a 33.00 su Sisal.

I Jonita in sfida per la vittoria

Stando a questi risultati, che potrebbero cambiare ancora fino alla puntata del 15 dicembre, a contendersi la vittoria del Grande Fratello potrebbero essere Anita e Jonas.

Quelli che i fan hanno ribattezzato i Jonita, infatti, sono in testa alle classifiche di tutti gli scommettitori e lunedì prossimo potrebbero ritrovarsi faccia a faccia nel televoto che decreterà il vincitore dell'edizione 2025 del reality.

Non sarebbe da escludere, però, l'exploit di un outsider, magari proprio Grazia che in un solo giorno ha rimontato parecchie posizioni nelle classifiche dei bookmakers e potrebbe superare i favoriti della vigilia come è accaduto con Jessica e Helena nella passata stagione.