Rasha è stata eliminata nel corso della semifinale del Grande Fratello, e una delle prime cose che ha fatto quando è tornata alla realtà è stata quella di invitare i fan a supportare Omer. A sorpresa, infatti, la ragazza ha chiesto a chi la segue sui social di votare per mandare il suo ex in finale, poi è stata immortalata da un'amica mentre lo guardava in tv nella notte.

Le prime mosse di Rasha fuori dalla casa del Grande Fratello

Lunedì scorso tra Rasha e Omer sono volati stracci, e neppure Simona Ventura è riuscita a fargli fare pace.

La ragazza, infatti, è stata eliminata da Grazia e non ha potuto portare a termine l'avventura che aveva cominciato più di due mesi fa nella casa del Grande Fratello.

La rottura tra quelli che i fan hanno ribattezzato i Rashmer, però, potrebbe non essere definitiva, o meglio quello si evincerebbe dalle prime mosse che la giovane ha fatto quando ha ripreso possesso del suo profilo Instagram.

Come hanno notato diversi spettatori, la notte scorsa Rasha ha iniziato a seguire Omer su Ig e poi ha inviato questo messaggio ad una loro fanpage: "Rashmer del mio cuore, vi sto leggendo e vi ringrazio per l'amore e per gli aerei. Ci avete capito e voglio conoscervi".

"Ora daje tutta e mandiamo il mio Omer in finale", ha scritto l'ormai ex concorrente del reality a poche ore dalla sua uscita dalla casa più spiata d'Italia.

La foto che confonde i fan della coppia

Dopo l'eliminazione del Grande Fratello, inoltre, Rasha è stata fotografata da una sua amica mentre guardava la diretta dalla casa.

La notte scorsa, infatti, la giovane è stata immortalata mentre seguiva con attenzione quello che stava facendo Omer dopo la semifinale, e chi era con lei ha aggiunto l'emoji di un cuore rosso a questo scatto.

Tutte queste mosse social dell'ex concorrente stanno un po' confondendo i fan del reality: da un lato c'è chi è contento di sapere che Rasha sta facendo il tifo per Omer nonostante tutto, dall'altro chi è convinto che starebbe facendo solo fanservice per rimanere al centro dell'attenzione.

rasha è uscita e ha visto la falsità di tutti là dentro tranne che di omer❤️‍🩹 alla fine le uniche persone che sono state le più vere? rasha & omer #rashmer pic.twitter.com/NPKFLruEHs — 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗶𝘅 (@iosonomartix) December 9, 2025

Le opinioni degli utenti di X

Quello che ha fatto Rasha non appena ha messo piede fuori dalla casa del Grande Fratello, sta animando la discussione tra i fan.

"Lei è uscita e ha visto la falsità di tutti tranne quella di Omer", "Fino a quando è stata in studio ha inveito contro di lui, dove sta la coerenza?", "Si ritroveranno, ne sono sicura", "Non fatevi prendere in giro", "Era scontato che si sarebbe comportata così, spero che Omer non le crederà", "Se qualcuno le crede, siamo messi proprio malissimo", "Ha solo capito che senza Omer non la calcola nessuno", "Che ruffiana", "Non c'è limite alla vergogna, prima lo offende e ora si riattacca a lui perché ha scoperto quanto è amato", "L'amica deve averla informata che le conviene non mettersi contro Omer e i suoi fan", "Che ridere, lo ha insultato per tutta la puntata e ora ha cambiato idea in dieci minuti", si legge su X in queste ore.