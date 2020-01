Sonia Mosca è la vincitrice della seconda edizione del programma televisivo All Together Now, condotto da Michelle Hunziker e in onda su Canale 5. La vincitrice del noto talent show, mutuato dalla versione originale britannica, si è aggiudicata così il ricco montepremi, per un ammontare totale pari a 50mila euro.

J-Ax (presidente di giuria): 'Entrambi meriterebbero la vittoria'

La puntata finale di All Together Now 2 è andata in onda ieri sera, giovedì 2 gennaio. Secondo classificato è risultato essere Enrico Bernardo, finalista insieme a Sonia.

I due contendenti si sono sfidati in una gara piena di colpi di scena e hanno messo in mostra tutto il loro talento artistico, musicale, canoro. Laconico ma esaustivo il commento del cantante rapper J-Ax, presidente di giuria del format televisivo: ''Due veri fenomeni: meriterebbero di vincere entrambi 50mila euro''. Il 'muro', però, è stato molto più eloquente e, dopo qualche istante di suspense, ha decretato che il vincitore di All together now 2 dovesse essere Sonia Mosca, originaria di Castellammare di Stabia, dove tutt'ora vive con la sua famiglia.

Acclamata dal muro, ma anche dalla conduttrice Michelle Hunziker che le ha detto: ''Hai fatto bene ad affrontare i tuoi mostri: hai spaccato tutto, complimenti Sonia''. In conclusione, la padrona di casa ha invitato la vincitrice ad esibirsi nuovamente con il suo cavallo di battaglia, 'I love the lord' di Whitney Houston.

Il racconto della serata

Prima di arrivare alla vittoria finale, Sonia - nel corso della serata - ha affrontato diverse sfide e duelli contro i concorrenti 'rivali'. L’ultima delle sei sfide dirette iniziali ha visto Sonia sfidare il concorrente Matteo Mastracco: la futura vincitrice del talent ha ottenuto ben 100 punti, il massimo del punteggio, diventando la concorrente che ha raggiunto il maggior numero di punti nel corso della finale. Successivamente, come previsto dal regolamento del gioco, Sonia ha dovuto sfidare uno dei finalisti sul podio ed ha scelto di nuovo di 'duellare' contro Rosetta Falzone.

Anche in questa sfida, cantando 'All by myself' di Eric Carmen, Sonia - con ben 96 punti totalizzati - ha sbaragliato l'avversaria Rosetta, che ha cantato 'Respect' di Aretha Franklin raggiungendo 81 punti. Prima della sfida finale contro Enrico, non è mancato il duetto con Gigi D'Alessio: i due hanno cantato 'Un nuovo bacio', brano del cantautore partenopeo. Una volta appresa la straordinaria notizia, la vincitrice è scoppiata in lacrime, un pianto di commozione ma anche di contentezza e felicità. Poi Sonia ha abbracciato il suo avversario, mentre sui due finalisti cadeva una pioggia di coriandoli.