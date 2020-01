Questa sera, sabato 11 gennaio, ritorna su Canale 5 C'è Posta per te, uno dei programmi più popolari della televisione italiana. In questi anni la trasmissione Mediaset è riuscita a far segnare costantemente ottimi risultati in termini di ascolti Tv, con milioni di persone che hanno seguito le emozionanti e commoventi storie dei protagonisti.

Sulle pagine social ufficiali dello show è stato postato un filmato che mostra i momenti più emozionanti della scorsa stagione e i vari ospiti italiani e internazionali che si sono avvicendati in studio, tra i quali ricordiamo Gerry Scotti, Julia Roberts, Al Bano e Romina Power.

Anche quest'anno non mancheranno le sorprese. Il people-show di Maria De Filippi compie vent'anni e, per l'occasione, si regalerà una star d'eccezione che arriva direttamente da Hollywood. Si tratta del noto attore e produttore Johnny Depp.

Johnny Depp ospite della prima puntata di C'è posta per te

Johnny Depp sarà l'ospite d'onore della puntata di C'è posta per te che andrà in onda tra poche ore su Canale 5. Il famoso "pirata dei Caraibi" del grande schermo farà una sorpresa ad una persona, regalandole quasi certamente un momento indimenticabile.

Tutto ciò, accompagnato dall'immancabile voce narrante di Maria De Filippi, la cui capacità di storytelling è uno dei segreti del successo del programma.

Come di consueto, prima di far entrare in studio il protagonista della sorpresa, la conduttrice farà una breve intervista all'attore che, stando alle anticipazioni, dovrebbe partire da una scatola rossa.

Can Yaman sarà l'altro ospite internazionale di C'è posta per te dell'11 gennaio

Dalle anticipazioni relative alla prima puntata di C'è posta per te si apprende che, per celebrare il ritorno sul piccolo schermo della trasmissione, oltre a Johnny Depp approderà in studio Luca Argentero, che per la prima volta sarà accompagnato dall'attuale compagna in dolce attesa, Cristina Marino.

Un altro attore internazionale che verrà accolto da Maria De Filippi sarà Can Yaman, diventato celebre in Italia grazie alla soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, nella quale ha interpretato l'imprenditore Ferit Aslan che s'innamora della protagonista femminile, Nazli.

Il fascino dell'attore trentenne di Istanbul ha conquistato numerose fan italiane, le quali non vedono l'ora di poterlo seguire durante il primo appuntamento della 23ª edizione di C'è posta per te.