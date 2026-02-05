Ennesimo cambio programmazione per Io sono Farah, la soap opera turca di Canale 5 che trova spazio non solo nella fascia pomeridiana ma anche nel prime time del martedì.

Una nuova puntata era prevista per il prossimo 10 febbraio ma, come annunciano i promo trasmessi in queste ore sulla rete ammiraglia del Biscione, non sarà più così.

La soap risulta cancellata dalla fascia serale per lasciare spazio alla fiction Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

Mediaset cambia la programmazione serale: cosa succede a Io sono Farah

I vertici del Biscione rimettono nuovamente mano alla programmazione della rete ammiraglia in vista della serata di martedì 10 febbraio.

In un primo momento, come riportato dalla Guida Tv ufficiale Mediaset, era in programma una nuova puntata serale di Io sono Farah, seguita in seconda serata da due episodi inediti de La forza di una donna in prima visione assoluta.

Alla fine, però, non sarà più così: i vertici della tv commerciale hanno scelto di rimodulare il palinsesto a partire dal prossimo 6 febbraio, evitando la messa in onda della seconda puntata della fiction Colpa dei sensi contro la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi 2026 prevista su Rai 1 dalle 19:50 circa.

Questo venerdì, quindi, non andrà in onda la nuova fiction che segna il ritorno di Gabriel Garko, la quale risulta posticipata al prossimo martedì 10 febbraio, serata in cui doveva andare in onda Io sono Farah in prima visione assoluta.

La soap opera turca con Demet Ozdemir, quindi, risulta cancellata dalla programmazione serale di Canale 5 del prossimo martedì e al momento non risulterebbe in palinsesto nei prossimi giorni, dato che per venerdì 13 febbraio è comunque prevista la messa in onda della terza e ultima puntata di Colpa dei sensi.

Un cambio programmazione dettato anche dagli ascolti poco entusiasmanti che la soap opera turca sta registrando nella fascia serale in queste settimane, con una media Auditel che si è stabilita sulla soglia di 1,8 milioni di spettatori a settimana, pari a uno share che non riesce a superare la soglia del 12-13 di share.