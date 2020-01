Domenica 6 gennaio, dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Il programma, condotto da Mara Venier, dedicherà quasi interamente la puntata ai bambini e alle famiglie vista la festività dell'Epifania [VIDEO]. Nel corso della puntata, infatti, è prevista la partecipazione di quindici Befane provenienti da Urbania (cittadina nelle Marche considerata capitale della Befana) e del "Coro Dolci Note", composto da cinquanta bambini diretti dal maestro Alessandro Bellomaria.

Grande attesa, poi, per la partecipazione dei "Me contro Te".

'Me contro Te', chi sono gli youtuber da oltre quattro milioni di fan

Come detto sopra, dunque, una delle partecipazioni più attese della prossima puntata di Domenica In sarà quella dei "Me contro Te". La coppia, composta da Luigi Calagna e da Sofia Scalia, sono una vera e propria star dei social; su Instagram contano oltre 1,5 milioni di follower, mentre su Facebook possono vantare oltre 160 mila seguaci. Ma i numeri maggiori, per i due, vengono da Youtube: il loro canale vanta oltre 4,5 milioni di iscritti mentre alcuni dei loro video hanno superato anche le 30 milioni di visualizzazioni.

Luì e Sofì (i due ragazzi, infatti, sono conosciuti anche con questo nome) hanno anche pubblicato diversi libri e nel corso dell'intervista a Mara Venier presenteranno il loro primo film intitolato "La vendetta del Signor S", in uscita nei cinema il prossimo 17 gennaio.

Domenica In, gli altri ospiti

Molti altri saranno gli ospiti che verranno intervistati dalla conduttrice nel corso delle oltre tre ore di spettacolo; il comico Gabriele Cirilli parlerà del suo nuovo spettacolo teatrale e si esibirà in un monologo sulla Befana. Atteso poi Teo Teocoli, che si esibirà in uno sketch nei panni di uno dei suoi personaggi più celebri e canterà alcuni grandi successi di Adriano Celentano. Mara Venier intervisterà poi Sandra Milo: con l'attrice si parlerà della sua carriera, della sua vita e dei suoi amori.

Nel corso della puntata spazio anche al Mago Silvan, che si esibirà con alcuni dei suoi celebri numeri di magia. Atteso anche lo chef Gianfranco Vissani, che parlerà della sua carriera e dei suoi prossimi impegni. Atteso poi anche Andrea Sannino, giovane cantante napoletano che si esibirà sulle note di "Abbracciame", uno dei suoi brani più di successo. Infine è prevista una intervista ad Arturo Mariani, scrittore e sportivo nato con una sola gamba. Il 26 enne racconterà la sua storia di passione per lo sport e di grande coraggio.

Domenica In sarà visibile, oltre che su Rai 1, anche in diretta streaming dal sito di Rai Play, dal quale è possibile rivedere le interviste delle puntate scorse.