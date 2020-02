Una vita, come tutte le produzioni seriali di lungo corso, rinnova spesso il suo cast introducendo nuovi personaggi. Le anticipazioni spagnole rivelano che presto giungerà ad Acacias 38 Genoveva Salmeron, destinata a diventare la nuova dark lady.

La donna si sposerà con Samuel Alday, e fin da subito sarà oggetto di critiche da parte degli abitanti del quartiere iberico per i suoi comportamenti ben poco convenzionali. Nel corso delle puntate della soap, la Salmeron mostrerà il lato oscuro del suo carattere, portando un bel po' di scompiglio nelle vicende della telenovela.

Una Vita: Genoveva è la moglie di Samuel Alday

Una Vita ben presto si arricchirà della presenza di un nuovo personaggio oscuro e controverso, destinato ad animare le vicende ambientate ad Acacias 38: Genoveva Salmeron. Quest'ultima comparirà in seguito al salto temporale che sposterà in avanti di alcuni anni gli eventi della soap opera.

La donna si affaccerà per la prima volta nel quartiere dieci anni dopo la morte di Celia, e la prima persona che incontrerà sarà Lucia, l'ex fidanzata di suo marito Samuel.

La Alvarado, quando si renderà conto che la nuova vicina è la consorte dell'uomo che avrebbe dovuto sposare anni prima, sarà molto imbarazzata, ma deciderà comunque di salutare il suo ex - che nel frattempo avrà cambiato look sfoggiando dei baffi biondi - nella maniera dovuta. L'attenzione, però, dovrà essere puntata su Genoveva, la quale nel corso delle puntate riserverà non poche sorprese.

Trame Una Vita: Genoveva ha un oscuro passato

Genoveva, sin dalla sua prima apparizione ad Acacias, darà l'impressione di essersi lasciata alle spalle un oscuro passato. Ciò emergerà da alcuni dialoghi con Samuel, al quale dirà di aver paura che una persona con cui era entrata in contatto negli anni precedenti possa trovarla in qualche modo.

Inoltre, la Salmeron non sarà accolta bene dai residenti del quartiere a causa dei suoi modi di fare ritenuti troppo libertini, e per questo motivo sarà duramente criticata.

Tuttavia, per scoprire davvero di cosa sarà capace la giovane, bisognerà attendere un evento che ne sconvolgerà l'esistenza.

La ragazza, dopo la morte di Samuel, assassinato da Cristobal, il suo vecchio protettore, non potendo più contare su nessuno, si ritroverà a dover lottare da sola, e sarà proprio allora che incrocerà sul suo cammino Ursula. Da qui, la donna diventerà una perfida dark lady in grado di mettere a soqquadro l'intero quartiere.

Una Vita: Genoveva sarà interpretata da Clara Garrido

Ad interpretare la terribile Genoveva Salmeron sarà l'attrice Clara Garrido. L'artista, nata in Spagna 26 anni fa, si è laureata in comunicazione audiovisiva.

Prima di ottenere il ruolo di protagonista in Una Vita, ha preso parte ad altre produzioni importanti. Tra queste vi è Il Principe-Un amore impossibile (questa fiction è stata trasmessa anche in Italia su Canale 5, ma non ha riscosso molto successo), dove interpretava la futura cognata della protagonista Fatima. Inoltre, ha lavorato anche in La Zona e El Matadero.