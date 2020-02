Su Canale 5 continuano ad andare in onda con grande successo le nuove puntate del trono Over di Uomini e donne che vedono spesso protagonista la dama storica Gemma Galgani. A proposito della torinese, in questi ultimi giorni, il suo ex Giorgio Manetti è tornato a dire la sua, mettendo in dubbio la veridicità delle parole della Galgani, la quale continua a sostenere di essere in cerca dell'amore a distanza di dieci anni dal suo ingresso a U&D.

Giorgio Manetti mette in dubbio le parole di Gemma a U&D

L'indimenticabile gabbiano del trono Over di U&D Giorgio Manetti ha recentemente rilasciato nuove dichiarazioni sulla sua ex Gemma Galgani, mettendo di fatto in dubbio la veridicità delle sue affermazioni all'interno del programma. Secondo quanto riportato in una recente intervista rilasciata a 'Nuovo tv', Manetti si è così espresso: ' Io sono felice con la mia compagna, invece Gemma è ancora lì da dieci anni a cercare l'amore'.

Stoccata di Giorgio a Gemma: 'Non c'è bisogno di stare ancora a U&D se cerchi davvero l'amore'

Giorgio Manetti, quindi, nonostante abbia abbandonato il parterre di U&D da diversi anni, non si è lasciato sfuggire l'occasione per commentare le vicende che vedono protagonista la sua ex storica Gemma Galgani. Dalle sue parole, infatti, trapela una certa diffidenza nei confronti della sua ex, la quale, come noto, da dieci anni siede nel parterre femminile del trono Over.

L'ex cavaliere, a tal proposito, non crede affatto che Gemma, a distanza di così tanti anni, sia effettivamente alla ricerca dell'amore. 'Ci vuole un po' di coerenza' - dichiara il gabbiano, che tuona: 'La gente non è stupida'.

Giorgio Manetti continua a lanciare frecciatine alla ex Gemma dopo l'addio a U&D

Il 63enne toscano quindi, a distanza di anni, torna a parlare del suo addio al programma di Maria De Filippi.

Come dichiarato su 'Nuovo tv', Giorgio, ad un certo punto, si è reso conto di non riuscire più ad esprimersi e di non sentirsi più a suo agio all'interno di U&D. Per tale motivo, resosi conto di non essere più capito nemmeno dal pubblico a casa, ha deciso di lasciare la trasmissione che lo ha reso popolare, decidendo di cominciare una nuova vita lontano dalle telecamere. Poco dopo ha conosciuto la sua attuale compagna Caterina. Nonostante si dichiari felice e sereno accanto alla nuova fiamma, Manetti continua a seguire le vicende che vedono protagonista la sua ex Gemma, non risparmiandole delle frecciatine così come è capitato recentemente.

Non è escluso che Gemma risponderà alle stoccate che le ha lanciato Giorgio Manetti sul settimanale di Gossip proprio nelle nuove puntate del trono Over di Uomini e donne.