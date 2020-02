La prima serata del Festival di Sanremo è, ormai, andata in onda. A cantare sono stati dodici artisti vip e quattro nuove proposte. Tra i vari ospiti, invece, ci sono stati anche Al Bano e Romina. Proprio loro due hanno generato grosso fermento, non solo per la loro performance, ma anche per un piccolo incidente che è accaduto al cantante di Cellino San Marco.

Mentre i due protagonisti erano intenti a scendere le tanto temute scale dell'Ariston, Al Bano è inciampato rischiando di cadere per terra.

Per fortuna ci ha pensato la sua ex moglie a tenerlo per mano e ad impedire che si facesse male.

Al Bano ha rischiato di cadere mentre scendeva le scale del teatro Ariston di Sanremo

Le scale del teatro Ariston del Festival di Sanremo sono sempre molto temute. Ad avere paura di percorrerle, però, sono solitamente le donne che, tra vestiti lunghi e tacchi vertiginosi, rischiano di farsi davvero molto male. Ad ogni modo, nel corso della prima messa in onda di ieri sera, è stato un uomo a rischiare una bella caduta, ovvero Al Bano.

A presentare l'artista e la sua ex moglie è stata loro figlia Romina Junior. La 33enne ha esordito dicendo: "I miei genitori pop". I due artisti, così, sono apparsi ed hanno cominciato a percorrere le scale. Verso gli ultimi gradini, però, Carrisi ha rischiato di cadere.

La sua compagna di canto, oltre che ex moglie, non ha potuto fare a meno di ridere. Tuttavia è stata molto abile nel tenerlo stretto alla sua mano ed evitare il peggio.

Il cantante si è emozionato, ma è stato accolto dal caloroso applauso del pubblico presente in sala. Dopo questo piccolissimo inconveniente, i due artisti si sono esibiti in un medley delle loro migliori canzoni.

Romina e Al Bano cantano un medley delle loro canzoni e poi l'inedito brano scritto da Malgioglio

Il primo brano proposto è stato "Nostalgia Canaglia", canzone presentata in occasione di una delle loro partecipazioni al Festival di Sanremo, risalente a di 33 anni fa.

A seguite, poi, sono state interpretate: "La Siepe", "Felicità" e "Ci sarà". Verso la fine della loro esibizione, poi, i due protagonisti hanno cantato la canzone "Raccogli l'attimo", testo scritto da Cristiano Malgioglio. Quest'ultimo era seduto in prima fila in abiti molto eleganti: giacca rossa sgargiante e occhiali da sole neri sempre in bella vista.

Al termine dell'esibizione, tutti i presenti in sala nel teatro Ariston del Festival di Sanremo si sono alzati in piedi per fare una standing ovation ai due artisti. Al Bano e Romina, dunque, hanno mandato in delirio i fan con la loro esibizione di coppia.