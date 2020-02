Dopo la diretta del Grande Fratello Vip dello scorso 14 febbraio, in cui Alfonso Signorini ha messo ancora una volta a dura prova la storia d'amore tra Pago e Serena Enardu, i due fidanzati si sono scatenati nella notte prendendo di mira in particolare Fernanda Lessa e Adriana Volpe. Il cantante ha iniziato ad inveire contro la modella di origini brasiliane, mostrando tutta la sua rabbia e la sua delusione per alcune frasi pronunciate da Fernanda. Non da meno è stata Serena Enardu, la quale ha rivolto epiteti impronunciabili all'indirizzo di Adriana Volpe.

La rabbia di Pago: 'Avete rotto i c... con Fernanda'

La puntata del Gf Vip andata in onda nella serata del 14 febbraio è stata ricca di momenti romantici, ma anche di colpi di scena. Alfonso Signorini, infatti, ha messo ancora a dura prova il legame tra Serena Enardu e Pago, mostrando loro l'intervista fatta all'ex tentatore Alessandro. Nonostante sia emersa una frequentazione tra Serena e il giovane dopo la fine di Temptation Island, la nuova rivelazione non ha scalfito l'amore tra i due. A fine puntata, però, Pago ha mostrato tutto il suo nervosismo, cominciando ad inveire contro Fernanda Lessa, rea di aver definito il loro amore 'tossico'.

Durante una discussione in giardino, a cui erano presenti Patrick, Clizia e Paolo il cantante è sbottato: 'mi avete rotto i c... con Fernanda'

'Fernanda l'ho salvata molte volte, ora basta'

Non contento e visibilmente alterato, Pago ha poi proseguito con frasi che suonano come una minaccia. 'La devo eliminare dalla mia vita. Fernanda l'ho salvata molte volte. Ora basta.'. Sembra che Pago si senta tradito dalla coinquilina la quale avrebbe anche gioito all'uscita dalla casa della Enardu.

Frasi e atteggiamenti che non sono piaciuti al cantante sardo il quale, infuriato, ha perso letteralmente perso le staffe. Pago non è l'unico ad avercela con la modella brasiliana ed anche Antonella Elia, parlando con Fabio, ha dato della ipocrita alla Lessa, elencandogli poi i vari motivi per cui sembra avercela tanto con la gieffina.

Serena volgare contro Adriana, le dà della 'mig...'

Pago e la Elia non sono gli unici ad aver sbottato di brutto dopo la diretta del Gf Vip dello scorso venerdì.

Anche Serena Enardu non è stata certo da meno. Il clima infuocato del post puntata infatti, ha visto la compagna di Pago dare della 'mig...' ad Adriana Volpe, 'rea' di averle dato solo metà porzione di salmone, mentre a Denver una intera. Un'uscita infelice che segue di poco i vari insulti che anche Serena ha rivolto all'indirizzo di Fernanda Lessa che nel frattempo dormiva.