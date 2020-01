Martedì 14 gennaio Amadeus, durante la conferenza stampa indetta dalla Rai, ha svelato il cast e parte degli ospiti che vedremo durante Sanremo 2020. La kermesse più famosa d'Italia, che in questa edizione vedrà Amadeus nel ruolo di conduttore, inizierà martedì 4 febbraio e si concluderà sabato 8 febbraio. Come annunciato dallo stesso conduttore, nel cast fisso del programma parteciperanno Tiziano Ferro (che sarà presente ogni serata e canterà diversi brani) e Fiorello. Inoltre è stato confermato anche che Amadeus sarà accompagnato ogni sera da alcune donne del mondo dello spettacolo e del giornalismo.

Sanremo, le co-conduttrici

Saranno dieci le donne che vedremo nelle vesti di co-conduttrici della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Il primo nome è quello di Diletta Leotta: la donna, conduttrice sportiva che ha trovato la notorietà con Sky e che ora è passata a DAZN, è stato uno dei nomi più gettonati dai rumors negli scorsi mesi e ora è stato confermato. Un altro nome molto discusso è stato quello di Rula Jebreal: la giornalista, di nazionalità palestinese con cittadinanza israeliana, è stata al centro di grandissime polemiche anche da parte di molti esponenti e leader politici (ultima la Meloni, leader di Fratelli D'Italia che la scorsa domenica ha criticato la Rai).

Direttamente dall'Albania arriverà invece Alketa Vejsiu, conduttrice tra le più celebri del suo Paese. Molta attesa per Antonella Clerici e Mara Venier: la prima tornerà a Sanremo dopo le conduzioni del 2010 e del 2005, mentre la conduttrice di Domenica In condurrà la serata finale della Kermesse. Spazio poi anche alle cosiddette 'fidanzate di': saliranno sul palco Georgina Rodriguez (fidanzata di Cristiano Ronaldo) e Francesca Sofia Novello (la compagna di Valentino Rossi). Presente anche la cantante e attrice Sabrina Salerno. Infine spazio anche al giornalismo Rai grazie alla partecipazione di Emma D'Aquino e Laura Chimenti. A queste si aggiunge Monica Bellucci, che vestirà il doppio ruolo di co-conduttrice e di ospite.

Gli ospiti della settantesima edizione di Sanremo

Per quanto riguarda il capitolo ospiti, invece, Amadeus ha svelato alcuni nomi a sorpresa.

Su tutti Johnny Dorelli: il cantante nella sua carriera ha preso parte a ben 9 edizioni del Festival (l'ultima nel 2007), riuscendo nell'impresa di vincerne due di seguito. Presenti anche grandi star internazionali: oltre al già annunciato Lewis Capaldi, prenderanno parte al prossimo Sanremo anche Dua Lipa (vincitrice, nel 2019, di due Grammy Award e cantante di numerosi singoli di successo mondiale come Be The One) e Mika (presente, negli ultimi anni, in molti programmi italiani come X Factor). Spazio poi alla musica italiana con Salmo e Massimo Ranieri. Molti ospiti arriveranno anche dal mondo del cinema: su tutti molto atteso Pierfrancesco Favino (che proprio a Sanremo ebbe la sua consacrazione), Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria. Per quanto riguarda la comicità, oltre al già citato Fiorello vi sarà anche Roberto Benigni.

Sanremo, no a Michelle Obama

Durante la conferenza stampa, infine, vi è stata la possibilità anche di smentire alcuni dei nomi che sono circolati negli ultimi giorni. Su tutti la star statunitense Oprah Winfrey: secondo quanto dichiarato da Amadeus non vi è mai stata neanche l'idea di ospitarla alla Kermesse. Chi invece è stata contattata è Michelle Obama, che tuttavia non vi sarà per problemi di budget. Nei piani della Rai, l'ex First Lady degli Stati Uniti sarebbe dovuta intervenire per parlare di violenza sulle donne. Trattative in corso, invece, per Ultimo (che lo scorso anno arrivò secondo ed entrò in polemica con i giornalisti di Sanremo) e Zucchero.

Incerta anche la presenza di Albano e Romina, che potrebbero essere tra gli ospiti per presentare un loro brano inedito scritto da Malgioglio.