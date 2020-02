Si vociferava da giorni di una presunta lite avvenuta dietro le quinte dell'Ariston tra la cantate Elodie e Marco Masini. Ora, questi rumors sono stati confermati direttamente dalla fidanzata di Marracash nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio2 Social Club. L'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, che all'Ariston ha incantato tutti con il brano "Andromeda" scritto per lei da Mahmood, ha raccontato i retroscena di ciò che davvero è successo poco prima di salire sul palco.

Ecco quali sono state le sue dichiarazioni in radio.

Elodie: 'Sono stanca di dovermi difendere da chi pensa che non mangi'

Elodie ha detto che le voci circolanti in questi giorni sono vere. La cantante ha affermato: "Masini mi ha fatto body-shaming, dicendomi più volte di mangiare. Sono stanca di dovermi ogni volta difendere da chi pensa che io non mangi." Elodie a RadioDueSocialClub ha spiegato di essere ancora arrabbiata con lui, anche perché glielo ha detto 5 minuti prima di esibirsi, quando era tesa.

Marco le avrebbe domandato più volte da quanto tempo non mangia. La battuta che Elodie ha creduto fosse volta a sottolineare eventuali disturbi alimentari l’ha fatta infuriare, al punto che ne sarebbe nata una discussione dai toni molto accesi. Una discussione mai chiarita, stando a quanto ha dichiarato Elodie nelle scorse ore. Marco Masini avrebbe fatto riferimento a una presunta eccessiva magrezza della collega, scatenando per questo la sua reazione.

Dunque un'ennesima polemica, un'ennesima lite si aggiunge a tutto quello che già è successo durante la settimana Sanremese. Vediamo altre polemiche che ancora stanno facendo discutere.

Le varie polemiche legate al Festival di Sanremo

Quest'anno le polemiche sono iniziate ancora prima che il Festival iniziasse. Tutto è iniziato da una frase pronunciata dal presentatore Amadeus nel corso della prima conferenza stampa di presentazione.

Amadeus aveva detto alla fidanzata del motociclista Valentino Rossi che sa stare sempre un passo dietro di lui. Come non ricordare poi l'epica lite tra Morgan e Bugo, una lite che gli è costata addirittura la squalifica dalla competizione canora. Morgan si presentò sul palco cambiando le parole del brano che portavano in gara. Il cantante scrisse delle parole di suo pugno poco prima di salire sul palco. Poi, ancora il presunto screzio tra Fiorello e Tiziano Ferro dopo una battuta spiacevole e poco gradita fatta da quest'ultimo nel corso della prima serata. Ancora oggi si parla di loro nelle varie trasmissioni televisive.

Tra accuse reciproche e ospitate, la polemica ancora non accenna a placarsi. E meno male che questo come ricordano alcuni, avrebbe dovuto essere il Festival dell'amicizia.