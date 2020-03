La storia d'amore tra Rocco Amato e Marina Fiore al Paradiso delle signore avrà vita breve. Le ultime anticipazioni, infatti, rivelano che il giovane riuscirà finalmente a conquistare il cuore della bella Venere, ma nel giro di poco tempo, tutte le sue speranze ed i suoi sogni verranno distrutti. L'aspirante attrice avrà una proposta di lavoro che potrebbe farle realizzare il suo sogno. A quel punto, si ritroverà ad un bivio: restare a Milano e vivere la sua storia con il bell'Amato oppure andare via ed intraprendere seriamente la carriera da attrice.

Il Paradiso delle signore, Marina decide di partire per Roma

Le recenti anticipazioni de Il Paradiso delle signore, ci svelano che Rocco dopo aver fatto diversi tentativi per conquistare Marina, la ragazza di cui si è innamorato sin dal primo istante in cui l'ha vista, riuscirà finalmente a far breccia nel suo cuore. Tuttavia, la loro storia appena iniziata sarà destinata a naufragare in pochissimo tempo a causa di una proposta di lavoro che riceverà la Fiore e che potrebbe portarla lontano da lui, precisamente a Roma dove avrebbe l'occasione di sfondare nel mondo del cinema come ha sempre desiderato.

La ragazza, a quel punto si ritroverà divisa tra il desiderio di realizzare il suo sogno e quello di vivere fino in fondo la sua storia d'amore con Rocco, ma dovrà per forza prendere una decisione. La bella Venere dopo averci riflettuto a lungo, deciderà di dare la priorità alla carriera cinematografica e di partire per Roma.

Trame Il Paradiso delle signore: l'addio di Marina distrugge Rocco

La decisione di Marina di lasciare il Paradiso farà molto male a Rocco, il quale sarà consapevole di averla persa forse per sempre e ciò lo distruggerà.

Il giovane nei giorni a seguire starà talmente male che i tentativi di Agnese e Salvatore per tirargli su il morale, risulteranno del tutto vani. L'Amato, infatti, farà molta fatica a riprendersi dal duro colpo subito, visto che come dichiarato da lui stesso, la Fiore è il suo primo amore. Marina, comunque sia, non andrà via di punta in bianco, ma organizzerà una festa d'addio in Caffetteria per salutare tutte le sue colleghe Veneri con le quali ha condiviso tanti momenti belli e dare il bacio d'addio a Rocco.

La giovane partirà per sempre e dunque, il simpatico Amato dovrà rassegnarsi a perderla oppure potrà coltivare la speranza di rivederla ancora e riprovare ad intraprendere una relazione con lei? Al momento non ci sono informazioni in merito. L'unica cosa certa è che con l'addio di Marina, al Paradiso arriverà una nuova Venere, Laura che sarà interpretata dalla bravissima attrice Ludovica Coscione che ha già preso parte a diverse fiction di successo.