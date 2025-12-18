Oggi, 18 dicembre, andrà in onda l'ultima puntata del Grande Fratello 2025 e i fan dovranno scegliere il vincitore tra i cinque concorrenti che sono approdati alla finale. Il meccanismo della serata prevede una serie di duelli tra gli inquilini ancora in gioco, ovvero tanti televoti che porteranno all'elezione del più amato di quest'anno. Il primo verdetto sarà quello della nomination tra Omer e Jonas, poi toccherà alle ragazze e alla superfinalista Anita.

Come si svolgerà la finale del Grande Fratello

Mancano poche ore all'inizio della finale del Grande Fratello, e i fan si stanno preparando a sostenere i loro concorrenti preferiti.

La puntata che chiuderà l'edizione 2025 del reality si baserà su una serie di duelli, ovvero sfide al televoto che porteranno alla vittoria di qualcuno e all'eliminazione di qualcun altro.

La diretta del 18 dicembre si aprirà con un verdetto attesissimo dal pubblico: Simona Ventura chiuderà il televoto in corso (aperto alla fine del prime time di lunedì 15) e svelerà chi tra Omer e Jonas potrà proseguire l'avventura.

Visto che Anita è stata eletta superfinalista nella puntata precedente, il secondo duello della finale sarà tra Grazia e Giulia: la più votata andrà avanti e l'altra verrà esclusa dalla corsa per la vittoria.

Quando i concorrenti in gioco rimarranno tre, verrà aperto un ultimo decisivo televoto per permettere ai telespettatori di scegliere il vincitore del GF 2025.

I pronostici sulla sfida tra Omer e Jonas

Da alcuni giorni i fan del Grande Fratello sanno che il primo duello della finale vede contrapposti Omer e Jonas: è stato quest'ultimo a scegliere di sfidarsi con il concorrente di origini siriane al termine della puntata del 15 dicembre.

I risultati dei sondaggi online indicano una sostanziale parità tra i due finalisti: su Grande Fratello Forum Free, ad esempio, Omer è in leggerissimo vantaggio su Jonas (51,46% contro 48,54%).

Nel corso della diretta di stasera, però, potrebbe accadere di tutto proprio perché i due inquilini sono vicinissimi in tutte le votazioni sul web e i loro fandom sono pronti a tutto pur di farli andare avanti nella gara.

Anita è la favorita numero uno per la vittoria

Il vantaggio che ha ottenuto nel corso della penultima puntata del Grande Fratello, fa di Anita la principale candidata alla vittoria.

Il 18 dicembre la piercer entrerà in gioco solo quando i concorrenti rimarranno in tre, infatti lei è già sicura che si classificherà almeno al terzo posto in questa edizione del reality di Canale 5.

Omer, Jonas, Giulia e Grazia, invece, saranno protagonisti di duelli tiratissimi e solo due di loro arriveranno a sfidarsi con Anita per il montepremi.